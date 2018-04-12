В Китае стартовали продажи пикапа Foton Tunland 9

В Китае начались официальные продажи обновленной модели Foton Tunland.

Долгожданная новинка доступна в 12 комплектациях по цене от 88 800 до 127 300 юаней. Обновленный пикап доступен в исполнениях с задним и полным приводом, с механической коробкой передач и двумя типами двигателя – 2,4-литровым бензиновым, мощностью 136 л.с. и дизелем Cummins мощностью 163л.с. Оба мотора соответствует экологическим нормам Euro-5.

Обновленный автомобиль получил новое оформление передней части кузова, новую оптику, бамперы, светодиодные ходовые огни, расширители колесных арок из неокрашенного пластика, новый дизайн колесных дисков и зеркала.

В салоне появилась новая передняя панель, унифицированная со старшей моделью Sauvana, новый блок климат-контроля и мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и навигацией. В ближайшее время ожидается начало продаж удлиненной версии легендарного пикапа Foton Tunland.

Эта модель также представлена на российском рынке и успела завоевать популярность среди отечественных покупателей. Компания Фотон Мотор планирует организовать производство обновленного пикапа в России уже в текущем году. О начале продаж пикапа Foton Tunland российского производства компания сообщит дополнительно.