В Китае стартовали продажи пикапа Foton Tunland
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В Китае стартовали продажи пикапа Foton Tunland
Апрель 12 11:08 2018

В Китае начались официальные продажи обновленной модели Foton Tunland.

Долгожданная новинка доступна в 12 комплектациях по цене от 88 800 до 127 300 юаней. Обновленный пикап доступен в исполнениях с задним и полным приводом, с механической коробкой передач и двумя типами двигателя – 2,4-литровым бензиновым, мощностью 136 л.с. и дизелем Cummins мощностью 163л.с. Оба мотора соответствует экологическим нормам Euro-5.

Обновленный автомобиль получил новое оформление передней части кузова, новую оптику, бамперы, светодиодные ходовые огни, расширители колесных арок из неокрашенного пластика, новый дизайн колесных дисков и зеркала.

В салоне появилась новая передняя панель, унифицированная со старшей моделью Sauvana, новый блок климат-контроля и мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и навигацией. В ближайшее время ожидается начало продаж удлиненной версии легендарного пикапа Foton Tunland.

Эта модель также представлена на российском рынке и успела завоевать популярность среди отечественных покупателей. Компания Фотон Мотор планирует организовать производство обновленного пикапа в России уже в текущем году. О начале продаж пикапа Foton Tunland российского производства компания сообщит дополнительно.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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