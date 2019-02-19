Citroen показал сверхкомпактный электрокар Ami One

Citroen представил в Женеве электрокар длиной 2,50 метра, которым можно управлять без водительских прав

Компания Citroen рассекретила электрокар, которым можно управлять даже без водительских прав. Новинка носит название Ami One Concept и рассматривается французами как альтернатива общественному транспорту, а также индивидуальным двухколесным транспортным средствам (велосипедам, скутерам, самокатам). Публичный дебют концепта состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.

Длина электрокара составляет всего 2,50 м, а высота — 1,50 метра. Весит новинка 425 килограммов. Двери у автомобиля открываются «навстречу друг другу». Также машина получила конфигурацию с открытым верхом.

Ami One Concept может разгоняться до 45 км в час. Запас хода новинки составляет 100 километров. Литийионная батарея находится под полом автомобиля. Полная зарядка электрокара, подключенного к общественной зарядной станции, займет всего два часа. Ami One Concept также можно подключать к стандартной бытовой розетке через удлинитель.

Концепт получил особую систему звуковой идентификации, для того чтобы предупреждать пешеходов о своем приближении. В салоне электрокара установлен пятидюймовый дисплей, отображающий всю информацию о поездке. В графике дисплея повторяются цветовые акценты тканевой отделки салона и используются два особых шрифта. Специальный джойстик объединяет кнопку пуска двигателя, кнопку предупреждающего сигнала, селектор автоматической коробки передач и динамик Bluetooth с регулятором громкости.

Автор предполагает, что Ami One Concept будет использоваться в качестве автомобиля каршеринга. С помощью мобильного приложения электрокар можно будет взять в аренду на срок от 5 минут до 5 дней. Также клиенты смогут получить в пользование электрокар на 5 лет на условиях долгосрочного лизинга. Покупка автомобиля будет осуществляться в режиме онлайн.