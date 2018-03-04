Jeep рассекретил Grand Commander 18

В сети полностью рассекретили семиместный внедорожник Jeep под названием Grand Commander.

Небольшой видеоролик были выложены Jeep China. Кроме этого издание Motor1 впервые опубликовало изображения салона машины. По данным издания CarsNewsChina, автомобиль будет доступен для покупки в трех модификациях — Summit, Longitude и Limited. Цены на машину будут начинаться от 239 900 до 330 800 юаней (38 120 — 52 580 долларов).

Длина машины составляет 4 873 мм, а ширина 1892 миллиметра. Размер колесной базы, как сообщает Autonews, равен 2800 миллиметров. Автомобиль оснастят 2,0-литровым бензиновым мотором. По неофициальным данным, мощность мотора составит 234 и 265 лошадиных сил.

Агрегат, скорее всего, будет работать с девятиступечатой автоматической коробкой передач. Клиентам предложат на выбор модели с передним или полном приводом.

Дизайн автомобиля сильно напоминает модель Grand Cherokee. При этом внедорожник получил другие фары головного света прямоугольной формы в стиле концепта Jeep Yuntu, иную радиаторную решетку, а также увеличенное окно пятой двери. В салоне машины установлен третий ряд сидений.