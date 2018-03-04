Jeep рассекретил Grand Commander

Небольшой видеоролик были выложены Jeep China. Кроме этого издание Motor1 впервые опубликовало изображения салона машины. По данным издания CarsNewsChina, автомобиль будет доступен для покупки в трех модификациях — Summit, Longitude и Limited. Цены на машину будут начинаться от 239 900 до 330 800 юаней (38 120 — 52 580 долларов).
Длина машины составляет 4 873 мм, а ширина 1892 миллиметра. Размер колесной базы, как сообщает Autonews, равен 2800 миллиметров. Автомобиль оснастят 2,0-литровым бензиновым мотором. По неофициальным данным, мощность мотора составит 234 и 265 лошадиных сил.
Агрегат, скорее всего, будет работать с девятиступечатой автоматической коробкой передач. Клиентам предложат на выбор модели с передним или полном приводом.
Дизайн автомобиля сильно напоминает модель Grand Cherokee. При этом внедорожник получил другие фары головного света прямоугольной формы в стиле концепта Jeep Yuntu, иную радиаторную решетку, а также увеличенное окно пятой двери. В салоне машины установлен третий ряд сидений.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.