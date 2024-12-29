Zeekr 007 SW универсал, планируемый к запуску в 2025, попал в объективы

К 2025 году планируется выпуск новой модели — универсала Zeekr 007 SW, кодовое название CC1E. В сети появились фотографии кузова автомобиля, подтверждающие его ключевые особенности.

Фотографии кузова предоставил китайский дизайнер Sugar Design. На снимках заметны две единицы CC1E. Конструкция кузова включает тонкие передние стойки (A-стойки), широкие средние стойки (B-стойки) и панорамную крышу. Между задними стойками (C и D) расположено небольшое окно, которое улучшает обзорность. Для защиты пассажиров и батарейного блока в районе задней колесной арки установлены тонкие энергопоглощающие элементы. Эти особенности направлены на повышение общей безопасности.

Форма крыши Zeekr 007 SW слегка изогнута, что визуально делает автомобиль похожим на удлиненный хэтчбек. Подобная архитектура кузова напоминает электрический автомобиль Nio ET5 Touring. На представленных фотографиях кузов Zeekr 007 SW частично поврежден: элементы передней части подвергались испытаниям на огнестойкость. В салоне тестируемых кузовов установлены сиденья. Заявлено, что второй ряд сидений Zeekr 007 SW будет оснащен электронной регулировкой.

Zeekr CC1E

Ранее прототип Zeekr CC1E замечали в камуфляже. Судя по внешнему виду, он во многом повторяет седан Zeekr 007. Габариты универсала, по предварительным данным, будут сопоставимы с параметрами седана. Длина, ширина и высота Zeekr 007 составляют 4865 мм, 1900 мм и 1450 мм соответственно. Эти характеристики дают представление о габаритах будущего универсала.

Модель Zeekr 007 SW будет доступна с двумя вариантами силовых установок. Заявлено, что покупатели смогут выбрать между задним приводом (RWD) с одним электродвигателем на задней оси мощностью 310 кВт (415 л. с.) и полным приводом (4WD), который добавляет второй двигатель на передней оси мощностью 165 кВт (221 л. с.). Суммарная мощность системы полного привода составит 375 кВт (636 л. с.).

Для модели предусмотрено два варианта батарейных блоков. Первая опция — аккумуляторная батарея на 75 кВт·ч с литий-железо-фосфатной (LFP) химией. Вторая — батарея на 100 кВт·ч с использованием никель-марганец-кобальтовых (NMC) компонентов. Эти батареи обеспечивают сбалансированное сочетание ёмкости и энергопотребления.



Неофициальные изображения Zeekr 007 SW, созданные Sugar Design

Основным конкурентом Zeekr 007 SW станет Nio ET5 Touring, который уже доступен на внутреннем рынке Китая. По данным China EV DataTracker, в 2024 году за 11 месяцев продажи Nio ET5 Touring составили 45 089 единиц. Цена автомобиля находится в диапазоне 298 000–356 000 юаней (примерно 40 800–48 800 долларов США). При использовании модели Battery as a Service (BaaS) стоимость автомобиля снижается до 228 000 юаней (около 31 250 долларов США).

Ожидается, что Zeekr 007 SW будет предлагаться на китайском и европейском рынках. Универсалы пользуются популярностью в Европе, что может способствовать успеху модели в этом регионе. Представители компании отмечают, что модель сочетает технические характеристики, безопасность и ориентированность на семейное использование.