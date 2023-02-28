Omoda расширяет присутствие в «Три вокзала. Депо»

OMODA открывает корнер в одной из самых модных гастро-экосистем Москвы.

Корнер поделен на несколько зон для удобства общения и знакомства с автомобилем OMODA C5 и линией одежды бренда.

Дизайн пространства отражает уникальный стиль и почерк OMODA.

В открытии корнера приняла участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию в одиночном разряде, амбассадор OMODA — Анна Щербакова.

OMODA объявляет об открытии своего корнера в новой гастро-экосистеме «Три вокзала. Депо». В рамках стратегии развития своего присутствия на рынке Москвы бренд запускает коллаборации с самыми актуальными и модными столичными пространствами.

Бренд OMODA стал автомобильным партнером нового пространства в преддверии 2023-го года: в декабре прямо у центрального входа в «Три вокзала. Депо» расположился модный фастбэк-кроссовер OMODA C5. Сегодня функционал корнера был существенно расширен. Каждый желающий теперь может не только узнать больше о бренде и познакомиться с его флагманским продуктом, но и увидеть коллекцию одежды от OMODA и отведать чашку кофе.

Пространство нового корнера разделено на зоны: кофе-поинт, созданный в коллаборации с одной из известных московских кофеен, фотозону и место для отдыха и непринуждённого общения. Встречают гостей манекены, презентующие последние модные новинки от OMODA.

Отдельных слов заслуживает дизайн зоны, который выполнен с использованием разнообразных фактур: бетона, стекла, светодиодной подсветки, зеркал и растений. Такое необычное сочетание отражает «О-стиль» и рассказывает посетителям корнера о таких составляющих ДНК бренда, как мода и искусство, технологии, инновации и забота об устойчивом будущем.

Всех посетителей стенда OMODA 27 февраля ждут сюрпризы и интересные активности: для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше стильных призов от бренда, достаточно выложить в свои соцсети фотографии с хэштегом #omodafuture. Корнер располагается в «Три Вокзала. Депо» по адресу: Москва, Новорязанская ул., 23, стр. 1.