IKEA начала использовать электромобили для перевозки своих товаров

IKEA начала использовать электромобили для перевозки своих товаров
20 декабря 16:11 2019

Со временем все больше компаний используют электрокары для перевозки своих товаров, и IKEA не стала исключением – АВТОгид

Теперь мебель и другие товары популярного бренда покупателям будут доставлять дружелюбные к экологии автомобили. Проект реализован в России при поддержке Ingka Centres, а его партнерами выступают транспортная компания «Подорожник», Renault и холдинг «СпецАвтоИнжиниринг».

Доставка осуществляется с помощью трех электромобилей: одного NEXT Electro и двух грузопассажирских Renault Kangoo. Если эксперимент будет удачным, компании планируют расширить автопарк.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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