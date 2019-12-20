IKEA начала использовать электромобили для перевозки своих товаров

Со временем все больше компаний используют электрокары для перевозки своих товаров, и IKEA не стала исключением – АВТОгид

Теперь мебель и другие товары популярного бренда покупателям будут доставлять дружелюбные к экологии автомобили. Проект реализован в России при поддержке Ingka Centres, а его партнерами выступают транспортная компания «Подорожник», Renault и холдинг «СпецАвтоИнжиниринг».

Доставка осуществляется с помощью трех электромобилей: одного NEXT Electro и двух грузопассажирских Renault Kangoo. Если эксперимент будет удачным, компании планируют расширить автопарк.