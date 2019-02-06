В Тверской области пройдет второй этап высшей раллийной серии страны

В Тверской области пройдет второй этап высшей раллийной серии страны, а поселок Пено станет центром спортивной жизни на несколько дней

Ралли “Пено” образца 2019 года станет наиболее компактным – организаторы постарались минимизировать дистанции связи, так называемые “перегоны” между скоростными участками, Время, отведенное на покорение скоростных трасс “вписалось” в один световой день. Пятничный день, 8 февраля, спортсмены проведут за рулем обычных автомобилей: экипажи будут ознакамливаться с трассой гонки – пилоты говорить то, как они видят трассу, а штурманы записывать сказанное, преобразуя в стенограмму. От того, насколько точно записана стенограмма на ралли зависит очень многое и это самый важный «документ» для каждого экипажа. А на субботу, соответственно, запланирован «гоночный» день.

После первого этапа, прошедшего в заснеженной Карелии, где состязание на трассе для многих участников обернулось не столько борьбой с конкурентами-раллистами, сколько со снежной стихией, взять реванш и попытаться набрать заветные очки решились 37 экипажей.

Примечательно, что состав только усилился: к тем, кто уже открыл гоночный сезон и опробовал зимние трассы, примкнули – Станислав Травников, чемпион России 2017 года, штурманом у которого поедет чемпион Европы 2018 года Алексей Лукьянюк; а также на полноприводном прототипе петербуржской команды «R8» решился выступить обладатель многочисленных раллийных титулов ростовчанин Евгений Суховенко.

Виталий Петров, временно поменявший кольцевые трассы на раллийные дороги, не пропустит этап в Пеновском районе – «выборгская ракета» вместе со штурманом Дмитрием Яковченко выведет на старт, уже опробованный на предыдущем этапе, Mitsubishi Lancer девятой эволюции.

В 2018 году в российском ралли начали появляться прототипы, которые призваны заменить собой исчезающие «серийные» автомобили группы N4. На эти машины истекает срок международной спортивной сертификации (омологация FIA), их становится все меньше, а новые модели автомобилей, выходящие в серийное производство, производители не спешат омологировать. Фантазия гоночных инженеров, которые строят болиды на базе какой-либо модели, конечно, ограничена техническими требованиями Российской автомобильной федерацией, но, тем не менее, новые машины заметно мощнее предыдущих «серийных». Утрируя, “прототип” — это самодельный конструктор из узлов различных машин (которые создатель прототипа посчитает оптимальными для использования). У «прото» есть ограничения по ширине и кинематике передней подвески, ограничен минимальный вес (не менее 1200 кг.), разрешается использовать любой двигатель с приведенным объемом до четырех литров, также разрешено применение любой коробки передач и трансмиссии. Количество прототипов на ралли в Пено возросло и на старт выйдет уже более восьми автомобилей.

Основную конкуренцию «королю» местных дорог Сергею Успенскому, основателю этого ралли, попробует составить «реактивный» петербуржец Дмитрий Воронов – триумфатор первого этапа чемпионата России. Смеем надеяться, что красочную борьбу покажут и Станислав Травников, и Сергей Попов, которым постараются ничуть не уступать Игорь Буланцев или Григорий Трегубов. Результаты спецучастков в реальном времени будут доступны на официальном сайте гонке rally-peno.ru.

Озерный край готовится к приему гостей: 19 полноприводных автомобилей и 18 машин-обладательниц лишь одной ведущей оси уже направляются в сторону г. Осташкова и п. Пено.

Каким образом сложится второй этап чемпионата России по ралли для экипажей-участников мы узнаем совсем скоро, но зрителям, которые планируют смотреть ралли воочию, приятно будет узнать о благополучной погодной обстановке. В отличии от карельского этапа ралли, где температура воздуха в первый день опустилась ниже 20 градусов по Цельсию, столбик термометра на ралли «Пено» обещает показывать комфортные -3… -5C.