Новинки этого сезона: 72 модели от 33 брендов 27

Что можно сказать о новинках, которые должны появиться на российском рынке до конца 2018 года? На сегодняшний день уже 16 брендов порадовали россиян 21-й моделью.

Это и машины нового поколения, и рестайлинговые версии, и абсолютные новинки для российского рынка. Что же еще ждет впереди? 72 модели от 33 брендов. Расскажем подробнее.

Самое большое количество новинок представит немецкая тройка – 20 автомобилей. BMW покажет нам 5 моделей. Три модели – обновленные X4, i8, 2-Series Active. Две другие – дебютанты на автомобильном рынке: внедорожный X7 и купе 8-Series. Обе новинки должны появиться на рынке ближе к концу года.

Audi выводит на рынок пару новинок – Q2 и Q8. Кроссовер Q2 составит конкуренцию знакомым нам BMW X1 и Mercedes-Benz GLA. Большой Q8 будет «соперничать» с дебютантом от BMW – X7, а также с популярным GLS от Mercedes-Benz. Получат рестайлинг также кроссовер Q3, семейство A6 и A7, а еще вернется на российский рынок заряженный универсал RS4.

В конце года Mercedes-Benz покажет абсолютно новый AMG GT 4-Door Coupe, который войдет на автомобильном рынке в тот же сегмент, что Porsche Panamera и Audi A7.

Уже в июне можно будет приобрести первый пикап от Mercedes-Benz – X-Klasse. Также появятся на «прилавках» российских дилеров обновленные A-Klasse, C-Klasse, CLS-Klasse, G-Klasse, GLE и GLE Coupe и S-Klasse Coupe.Другие немцы – Volkswagen и Porsche – тоже не оставят без внимания российских автолюбителей. Так, Volkswagen пополнит свой модельный ряд новинками Teramont и Arteon. Автомобили поступят в продажу в мае и июле соответственно. Обновится также и популярный Touareg. Его мы ожидаем увидеть в конце лета либо в начале осени.Премиальный бренд Porsche в августе предоставит своим фанатам возможность приобрести рестайлинговый спорткар 911 GT3 RS и кроссовер Macan.Компания Ford обновляет три своих модели – EcoSport, Focus и Mondeo. Автомобили должны появиться у дилеров не раньше осени.

В Hyundai обещают порадовать нас тремя моделями, которые претерпели рестайлинг: Creta, Tucson и Santa Fe. Все новинки должны появиться в продаже уже летом.В массовом сегменте представит обновление и бренд KIA, подготовивший для нас третье поколение Ceed, которое будет официально представлено в салонах дилеров осенью.

Отечественная LADA обещает к концу года освежить «Гранту» и начать производство XRAY Cross и Vesta Sport, хотя старт выпуска и продаж двух последних моделей может быть сдвинут на 2019 года.Китайский авторынок поддержит своих российских дилеров следующими новинками: Changan CS75 (май), Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 (август и декабрь соответственно), FAW D60 (июнь), Haval H7 (май).

Ravon R4 второго поколения, производимый в Узбекистане, вероятнее всего, осенью появится на российском рынке.Что касается «люксовых» автомобилей, то и здесь ассортимент новинок достаточно широк. Bentley уже запустил продажи обновленного Continental GT. В скором времени мы надеемся увидеть и претерпевший рестайлинг Flying Spur. Ориентир – конец года.Итальянцы из Ferrari показали новую Portofino, а Lamborghini выпустили свой первый SUV – Urus. Обе модели появятся в продаже в России в июле.

Уже испытывают свой первый SUV и в Rolls-Royce. Их Cullinan не единожды был замечен на трассе Нюрбургринг, где инженеры и испытатели доводят до идеала рулевое управление и подвеску. Не забыли они и о Phantom, рестайлинговая модель которого уже представлена публике официально. Продажи новинок ожидаются в октябре и мае соответственно.Toyota совсем скоро порадует нас презентацией и началом продаж нового поколения Camry. Возможно, вернется на российский рынок хэтчбек Auris, а также японцы представят новинку, конкурента Nissan Juke – Toyota C-HR.Премиальное подразделение корпорации Toyota весной открыло продажи на флагманский седан Lexus LS и предзаказ на 7-местный RX, а чуть позже свет должен увидеть кроссовер, который получил индекс UX. Новинка придет на замену ушедшему с российского рынка гибридного CT. Также летом ждем возвращения Lexus IS 300.

Nissan Qashqai и X-Trail тоже получают небольшие косметические изменения в текущем году и появятся у дилеров в октябре и июле соответственно. Оба автомобиля сохранят свой дизайн и лишь слегка освежатся. Следующее поколение этих моделей мы вряд ли увидим раньше 2021 года.Infiniti привозит в Россию кроссовер QX50, а также большой внедорожник QX80. Увидим мы их в продаже в июне и августе соответственно.Обновленный внедорожник, сохранивший свой «фамильный» дизайн, покажет нам и Jeep. В сентябре мы увидим Wrangler.

Chevrolet также не останется в стороне от показа новинок. Так, в июле этого года российский рынок, как сообщает Автостат, увидит второе поколение внедорожника Traverse. Первое поколение, к сожалению, официально в России не продавалось.Другой «чистокровный» американец – Cadillac, – наконец-то привозит к нам большой седан F-класса CT6. Он должен появиться у дилеров уже в мае.Английский Jaguar пополнил свой модельный ряд двумя новинками-паркетниками: E-PACE и полностью электрический I-PACE. Новинки будут доступны для покупки в мае и октябре.Mazda обновляет «шестерку», которая появится у дилеров уже летом. В 2019 году мы, возможно, увидим и «тройку», выполненную том же стиле, что и старшая модель, а также кроссоверы CX-5 и CX-9.По паре новинок представят нам Subaru и Suzuki: Legacy ожидаем в продаже уже в мае, Outback должен появиться месяцем позже, Suzuki Grand Vitara и Jimny появятся осенью.

Клиенты Mitsubishi почти готовы получить свои ключи от абсолютно новой модели – Eclipse Cross, цены на которую были объявлены в марте. Забрать свои автомобили счастливые владельцы смогут во второй половине апреля.

Альянс PSA (Peugeot Citroen Automobiles) летом текущего года откроет продажи седана Citroen C-Elysee, а осенью дилеры получат первые лифтбеки Peugeot 508.

Также ждем появления новинки от компании Volvo – кроссовер XC40. К дилерам он должен попасть в июне, а предзаказ на него уже открыт.

*Обзор основан на «Календаре новинок» сайта Цена-Авто, не претендует на полноту освещения. Будем рады учесть комментарии и замечания заинтересованных читателей.