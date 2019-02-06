Скидок на машины семейства “Кортеж” не будет

Цена на Aurus “Кортеж” будет фиксированной, скидки не предусмотрены

Рыночную цену машин семейства “Кортеж”, которые появятся под брендом Aurus, определят до конца первого квартала 2019 года, скидок для покупателей не будет, рассказал РИА Новости гендиректор компании Aurus Герхард Хильгерт.

“Рыночная цена автомобилей Aurus будет определена до конца первого квартала 2019 года. Объемы продаж ограничены производственной мощностью НАМИ и составляют 150 автомобилей в год. Все предзаказы зарегистрированы в списке. Клиентов будут индивидуально уведомлять о дате доставки машины. Скидок не предполагается”,

– сказал Хильгерт, отметив, что на начальном этапе оформлением машины под нужды заказчика будет заниматься НАМИ.

Автомобили Aurus – рыночное название проекта “Кортеж”, семейства автомобилей класса “люкс” на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.

В конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что Aurus собрал уже более 200 предзаказов с начала их сбора в конце августа на Московском автосалоне, и в январе-феврале эти заявки начнут оформлять в твердые контракты.

РИА “Новости”.