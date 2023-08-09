Changan можно взять в долгосрочную аренду

Совместно с популярным сервисом аренды автомобилей RexRent, который ранее был известен в России как AVIS, компания Changan предоставляет возможность пользователям оценить выдающиеся ходовые качества, комфорт и эргономику новых моделей. Сначала для аренды будут доступны седаны Alsvin, лифтбэки UNI-V и купе-кроссоверы UNI-K.

“Мы рады сотрудничеству с компанией, которая является мировым лидером в прокате автомобилей. Партнерство с известным и заслужившим доверие сервисом аренды автомобилей RexRent позволит еще большему числу людей познакомиться с брендом Changan и оценить высокое качество наших продуктов” Сунь Цзэцзюнь, заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus

Седан Changan Alsvin уже более 13 лет успешно выпускается. За это время модель прошла две эволюционные стадии и зарекомендовала себя как отличный городской автомобиль класса B для повседневных нужд, обладающий широким набором опций комфорта и безопасности. Модель оснащена боковыми и задними камерами, круиз-контролем, электроприводным люком в крыше и системой Start-Stop. Производительный 1,5-литровый двигатель, совместно с эффективной роботизированной коробкой передач и двойным “мокрым” сцеплением, обеспечивает динамичность и низкий расход топлива.

Лифтбэк Changan UNI-V имеет привлекательный дизайн, сочетающий спортивные элементы с элегантностью, а также обширный набор умных технологий для комфорта и безопасности. Модель оснащена интеллектуальным круиз-контролем, системой кругового обзора, функцией удержания полосы движения и другими передовыми помощниками. Для предотвращения спорных ситуаций на дороге, в лифтбэке установлен встроенный видеорегистратор. Мультимедийно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, акустической системой Sony и беспроводной зарядкой для смартфонов обеспечивает дополнительный комфорт. Модель оборудована турбированным двигателем мощностью 181 л. с. и преселективной автоматической трансмиссией с двумя “мокрыми” сцеплениями для быстрых и плавных переключений передач.

Купе-кроссовер Changan UNI-K, который изменил представление о классических SUV своим агрессивным дизайном и отличными ходовыми характеристиками, обеспечивает высокий уровень комфорта. В салоне созданы уют и приятная атмосфера благодаря двухзонному климат-контролю, анатомическим креслам из кожи наппа, панорамной крыше и многофункциональному информационно-развлекательному центру с голосовым управлением на большом сенсорном дисплее 12,3 дюйма. Купе-кроссовер оборудован турбированным двигателем мощностью 226 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, обеспечивая невероятные ощущения во время поездки.