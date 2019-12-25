Lexus возглавил независимый рейтинг самых надежных автомобильных брендов на 2020 год по версии Consumer Reports

Lexus возглавил рейтинг надежности автомобильных брендов на 2020 год по итогам ежегодного исследования Consumer Reports. Средняя оценка модельной линейки бренда составила 81 балл по 100-балльной шкале

При этом показатели по отрасли в целом находятся в диапазоне от 41 до 60 баллов, что является еще одним доказательством высочайшего качества Lexus. Рейтинг составлен на будущий календарный год (в 2019-м на 2020-й) на основе независимых испытаний и анализа данных о 420 000 автомобилей.

Consumer Reports – независимая некоммерческая организация, основанная в 1936 году, которая публикует рейтинги, обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг. Для вычисления коэффициента надежности опрашиваются сотни тысяч автовладельцев, отмечаются самые проблемные места, типичные для марок и отдельных моделей, а также выводится общий уровень удовлетворенности. Кроме того, Consumer Reports имеет собственный технический отдел, который проводит независимые испытания на самом крупном и современном автомобильном полигоне в мире (площадь 132 га).

Lexus возглавляет рейтинги надежности с 1995 года, когда бренд впервые встал на первую строчку исследования компании J.D. Power and Associates с лучшим результатом в ее истории. В последующие годы бренд побеждал в категориях «Лучший модельный ряд», «Лучший бренд» в рейтинге удовлетворенности покупкой, а также становился №1 в долгосрочном рейтинге надежности автомобилей. В октябре 2013 года Lexus занял первое место в ежегодном обзоре Consumer Reports, а седан Lexus ES 300h стал одним из самых надежных за всю историю испытаний. Все последующие годы бренд лидировал в отчетах Consumer Reports и J.D. Power and Associates, а модели Lexus ES, Lexus GS и Lexus RX не раз признавались самыми надежными в своих сегментах.

Выдающееся качество автомобилей Lexus достигается благодаря использованию передовых технологий и контролю мастеров Такуми. Это звание получают лучшие эксперты среди всех инженеров Lexus в мире. Все они обладают как минимум 25-летним опытом работы, исключительными профессиональными знаниями и выдающимися способностями. Во многом благодаря работе Такуми головной завод Lexus в Тахаре (Япония) заработал репутацию самого бездефектного завода в мире по оценкам компании J.D. Power and Associates. С конца девяностых годов прошлого века он неоднократно получал награды за качество.

Высокая степень удовлетворенности потребителей стала результатом не только непревзойденного качества, но и исключительного уровня работы с клиентами в дилерских и сервисных центрах Lexus. Каждый сотрудник следует принципам традиционного японского гостеприимства омотенаши, позволяя клиенту ощутить себя настоящим гостем в доме.

В России надежность автомобилей и удовлетворенность автовладельцев оценивает аналитическое агентство Автостат в рамках ежегодной премии Residual Value-2019 (Сохранность остаточной стоимости). В феврале 2019 года аналитики агентства присудили моделям Lexus ES, NX и GX лидирующие позиции в нескольких категориях. Кроме того, по данным онлайн и телефонного опроса Автостат, в котором приняли участие более 3000 автовладельцев самых популярных марок, Lexus получил наибольший индекс удовлетворенности обслуживанием на сервисе бренда (87,4 балла). Лидирующие позиции по этим показателям бренд удерживает третий год подряд, что свидетельствует о неизменно высоком качестве услуг официальных дилеров Lexus.