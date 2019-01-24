Ни жив, ни мертв – Ravon в России

Формально компания не покидала рынок, а на деле уже полгода купить машину даже в Москве нереально.Что происходит?

Первый квартал прошлого года марка Ravon закончила с внушительным приростом 152%, ежемесячно продавая по 1200-1400 машин — примерно как Lexus или Lifan. Народ распробовал недорогие модели нового узбекского бренда, ведь по цене «Лады», «Датсуна» или «китайцев» по факту продавали слегка перелицованные Chevrolet.

Причем не подпольные копии, а легальный продукт совместного предприятия «Узавтосаноат» и корпорации General Motors. Яркий малыш Ravon R2 раньше носил имя Chevrolet Spark, R3 Nexia в прошлой жизни называлась Aveo, R4 знали как Cobalt, а Gentra стала результатом дизайнерского скрещивания хэтча и седана Lacetti. И вдруг Ravon без видимых причин уходит в крутое пике. В апреле-мае реализация упала до 500 машин, а начиная с июня в России, если верить статистике Ассоциации европейского бизнеса, продано ровно 0 узбекских «Шевроле». Восток — дело тонкое, но не до такой же степени! В компании назвали прекращение поставок автомобилей временным явлением и объяснили ситуацию «пересмотром ценовой политики».

Вроде бы рядовая задача по адаптации к текущим экономическим реалиям обернулась для Ravon затяжным кризисом. Марка практически выпала из информационного поля на несколько месяцев, отказываясь комментировать ситуацию. Из разрозненных источников стало ясно — на предприятии идут серьезные разборки из-за убытков. Новое руководство пытается полностью переделать бизнес-модель, оптимизировав локализацию, экспорт, себестоимость, устранив коррупцию и прочие проблемы вплоть до поставок запчастей, негативно влияющие на прибыль.

И вот в октябре пользователи соцсетей внезапно засекли на Уфимской таможне автовоз с новыми Ravon R2 и R4. Тогда же представители автосалонов поделились с журналистами соображениями, что продажи вот-вот возобновят, но цены на некогда бюджетные машины скакнут чуть ли не за миллион. Очевидно, выставлять такой прайс за старые Chevrolet — утопия. Узбекские менеджеры на это так и не решились, ведь дилеры могли сразу же отвернуться от невыгодного партнера. Или же все проще и народная новость о секретной партии «Равонов» была обычным фейком.

Декабрь принес важные новости, теперь уже официальные. Госкомпания «Узавтосаноат» стала единоличным владельцем предприятия GM Uzbekistan (на котором и выпускают автомобили Ravon), выкупив акции у американских партнеров. Оживился и российский импортер, объявив о добровольном отзыве 5219 седанов R3 для бесплатного ремонта возможной течи гидросистемы усилителя руля — на морозе срывало шланг. А после новогодних каникул в СМИ промелькнули сообщения о новой схеме экспортных поставок узбекских машин. Дескать, их планируют собирать крупноузловым методом на территории Таможенного союза — в Казахстане — и уже оттуда перегонять в Россию. Своевременно: после повышения НДС и очередного роста цен свежие бюджетные автомобили на нашем рынке без внимания явно не останутся. Но готов ли к этому сам Ravon? Как стало известно Auto.Mail.ru, то самое агентство по связям с общественностью, что информировало прессу и клиентов об отзыве «Нексии», с 2019 года прекратило сотрудничество с Ravon. Поэтому до поры марка осталась без PR-поддержки. Последняя новость на официальном сайте датирована 1 марта 2018 года, а под фотографией каждой модели стоит штамп «цена пересматривается». Оператор горячей линии сразу же взяла трубку — звонков, видимо, мало. Далее последовали стандартные объяснения и хотя бы одна зацепка: «Поставки ожидаются не раньше конца февраля. Возможно…». А вдруг дилеры лучше осведомлены? И мы решили инкогнито навестить несколько салонов Ravon в столичном регионе.

Акция «тайный покупатель»

Первый адрес — первое фиаско. Шоу-рум на московской улице Красная Сосна числится в списке авторизованных продавцов, однако следов «Равона» здесь не осталось. Полностью исчезла контора. И по указанному адресу теперь торгуют «Ладами» и «Киа»… «Наверное, переехали куда-то», — безучастно сообщила администратор на входе. Следующая точка встретила вывеской на здании и фирменной стелой Ravon на въезде — уже лучше. Однако за входной дверью внезапно оказалась «регистратура» дилера УАЗа. «“Равоны?” Продавали, было дело. Но машины кончились, новых нет, так что в шоу-руме показывать нечего. Считайте, его закрыли». Опять мимо, едем дальше.

Третья остановка — в Подмосковье. Судя по провинциальной мозаике вывесок на фасаде, мультибрендовый дилер предпочитает продавать китайские автомобили. Символика Ravon, впрочем, осталась и здесь, но внутри уже привычная пустота. Особенно колоритно выглядит заброшенная информационная стойка, на которую небрежно накиданы рекламные буклеты других марок. Здесь на контакт вышел хотя бы не секретарь, а менеджер, который, впрочем, ничего принципиально нового поведать не смог. Разве что согласился: если свежие поставки вдруг случатся, то ориентировочная прибавка к цене составит, как минимум, сотню-другую тысяч рублей. Зато у этого дилера пока еще работает сервис Ravon. При попытке в неформальной обстановке расспросить мастера о ситуации с обслуживанием узбекских Chevrolet, получили предельно краткий и емкий ответ: «Ж*па». Больше всего проблем — с кузовщиной. Случается, поделился печалью специалист, даже ерундовую деталь приходится ждать месяцами. Настоящий сюрприз ждал нас в четвертом шоу-руме Ravon на МКАД. На открытой стоянке салона — неожиданно много свежих автомобилей, внутри — пусть скромная, но все же полноценная экспозиция. Менеджер любезно предложил выбрать машину из наличия: есть антикварные букашки-«Матизы» или седаны Gentra в неплохой комплектации с кондиционером, АБС, подогревом сидений, механикой или автоматической коробкой. И цена гуманная — выставочный экземпляр в исполнении Elegant MT оценили в 569 000 рублей. Гарантия три года с ограничением по пробегу 100 000 км, с сервисом и запчастями якобы никаких проблем. Стоп! Откуда в гамме Ravon допотопный Matiz? И почему «Джентра» украшена шильдиками обанкротившейся марки Daewoo? Оказалось, дилер выставил на продажу седан… 2014 года выпуска. Остается только гадать, где салону удалось раздобыть столько «почти новых» автомобилей (пусть свежие «Равоны» среди них тоже нашлись). Вроде бы все честно, никто никого не обманывает, вот только подумайте крепко — стоит ли вкладывать деньги в узбекскую машину, простоявшую пять лет без движения?

Поэтому даже если Ravon возобновит поставки и не переусердствует с ценами, будущее марки в России пока видится туманным. Как видите, в дилерской сети налицо разруха, менеджеры приуныли, с сервисом и запчастями — грустно. Да что говорить — кое-где даже показывать новые модели покупателям негде, не будет же фирменный автосалон делать это под открытым небом, как в 90-е на стихийном авторынке.

По щелчку пальцев плачевное положение дел не поправишь, нужна долгая и усердная восстановительная работа. Вот почему наш рынок узбекам по факту придется осваивать заново.