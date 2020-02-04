В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей

Малолитражку Daewoo Matiz в России до сих пор можно купить новой, хотя ее поставки в нашу страну завершили еще осенью 2016 года, а само производство Matiz полностью прекратилось в мае 2018-го

Как выяснила русская редакция издания Motor1.com, залежалые “Матизы” выпуска 2013-2015 гг. без пробега до сих пор хранятся у одного из дилеров в Москве. Еще несколько месяцев назад их было два десятка, по состоянию на февраль 2020 года осталось всего семь штук.

Застоявшиеся на уличной парковке ситикары сохранились в почти идеальном состоянии. Ржавчину можно обнаружить только на патрубках выхлопной системы и самих глушителях нескольких автомобилей. Ни “рыжиков”, ни тем более сквозной коррозии не видно даже на белых машинах. Правда, дилер все же советует перед покупкой провести обработку Matiz антикором – за 12 тысяч рублей.

Как сообщает Российская газета, цена корейских машин узбекской сборки с ПТС 2013-2015 годов – от 349 до 399 тысяч рублей. Это значительно дешевле, чем все другие предложения на российском авторынке. Напомним, самый доступный новый автомобиль – Lada Granta – стоит сейчас 455 900 рублей.

То, что речь идет именно о новых машинах, а не о восстановленных экземплярах со скрученным пробегом, говорят детали. Абсолютная чистота под капотом, отсутствие следов на пластике и тканевой обивке, заводская пленка на некоторых подрулевых штангах и даже запечатанный пакет с брызговиками в одном из салонов.

За 349 тысяч предлагаются Matiz с 3-цилиндровыми моторчиками объемом 0,8 литра мощностью 51 л.с. и 5-ступенчатыми МКПП. В списке оснащения у них обогрев заднего стекла, антибликовое салонное и асферические боковые зеркала, механические стеклоподъемники. Электропривод для стекол, кондиционер, усилитель руля и литровый мотор на 62 л.с. предусмотрены в автомобилях за 399 000 рублей.

Дилер обещает на машины полноценные гарантии – на 3 года или 100 тысяч километров. И это несмотря на то, что некоторые автомобили простояли под солнцем и дождем годы. За это время Matiz ушел в историю, а марка Daewoo уступила свое место на рынке бренду Ravon, который успел сделать уже два захода на российский рынок.

Остается только вопрос, почему эти машины не были востребованы такой длительный период, хотя сейчас их время от времени покупают, например, для доставки пиццы. Есть предположение, что эти машины принадлежали разорившемуся в 2017 году дистрибьютору Daewoo в России. В октябре 2018-го стало известно, что в рамках конкурсного производства на торги выставляли 371 узбекскую машину – как раз 2013-2015 годов выпуска.

Беглый анализ сайтов с объявлениями показал, что нераспроданные Matiz есть у еще пары дилеров – в Подмосковье и Краснодаре. У них также можно найти “беспробежные” Daewoo Nexia, которые прекратили выпускать в 2016 году. По нашей информации, до недавних пор новые залежалые Matiz можно было купить и в Тольятти.