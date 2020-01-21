Toyota помогла Subaru создать новый кроссовер

Subaru провела пресс-конференцию, на которой рассказала, как будет развиваться модельный ряд марки, и представила прототип нового кроссовера, который появится в ближайшие несколько лет – Российская газета

Ставка сделана на “озеленение”. Через 10 лет автопроизводитель планирует продавать 40% гибридов и электрокаров от общего объёма реализации своих автомобилей. К 2050 году уровень СО2, производимый моделями Subaru, сократится на 90% по сравнению с 2010-м (учитываются выбросы и от источников, вырабатываемых электроэнергию).

Представители компании отметили, что речь идёт не только о повышении экологичности, но и о модернизации системы полного привода, который от внедрения электрических агрегатов только выиграет в производительности и алгоритмах работы.

На брифинге Subaru презентовала прототип компактного кроссовера “на батарейках”, который должен дебютировать ориентировочно в 2021 году. Платформа для него – e-TNGA – разрабатывается совместно с Toyota, на ней будут создаваться гибриды и электрокары разных классов и с разными конфигурациями привода. Интересно, что Subaru остаётся консерватором – отказываться от механически подключаемого заднего привода не собирается. Впрочем, всё может измениться, когда дело дойдёт до экономической составляющей: олдскул – это прекрасно, но реализация активации привода по проводам – дешевле.

В настоящее время у Subaru есть несколько гибридных моделей: XV, Forester и Crosstrek.