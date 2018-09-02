Московский электробус с Собяниным сломался в первом рейсе

Попытки запуска электробуса продолжаются и сегодня. Выпустили одну машину чтобы пофоткать и выложить во все твиттеры, типа @DtRoad и @mosgortrans_ru.

Машина ужасно шумела, проехала один круг, для вида подняла пантограф один раз, сломалась и ушла в парк. Опять провал

— Максим Кац (@max_katz) September 2, 2018