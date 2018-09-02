Московский электробус с Собяниным сломался в первом рейсе

Московский электробус с Собяниным сломался в первом рейсе
Сентябрь 02 18:01 2018

Сутки спустя сломался электробус с пассажирами

Презентация первого московского электробуса на ВДНХ, состоявшаяся 1 сентября, закончилась неудачей. Электробус «КамАЗ», в котором ехал мэр Москвы Сергей Собянин, заглох в районе улицы Академика Королёва.

На следующий день попытка запуска снова провалилась: электробус сломался прямо на маршруте с пассажирами, сообщил источник.

 

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Москваобщественный транспортСобянинэлектробус
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AMSRUS
AMSRUS

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8 комментариев

  1. Dyadya Vasya
    Сентябрь 02, 19:55 #1 Dyadya Vasya

    Не пойду на выборы!!!

  2. Виктор Попов
    Сентябрь 02, 20:24 #2 Виктор Попов

    Это не беда ! Главное денежки освоены!

  3. Valery Volkov
    Сентябрь 02, 20:49 #3 Valery Volkov

    То у калины багажник не открывается, то армада глохнет, то автобусы ломаются: как же им не везет ….

  4. Сергей Егоров
    Сентябрь 02, 20:50 #4 Сергей Егоров

    Какая мощность электромотора в оленях?

  5. Сергей Костырин
    Сентябрь 02, 21:18 #5 Сергей Костырин

    Ка не мутит, нет Пути…

  6. Ринат Нуриев
    Сентябрь 02, 21:57 #6 Ринат Нуриев

    Это нормально, вот если было бы все наоборот, тогда да, уже не то…

  7. Serge Shchetinsky
    Сентябрь 02, 22:08 #7 Serge Shchetinsky

    Ибо нефиг было троллейбусные парки воровать у города

  8. Igor Duginov
    Сентябрь 03, 05:39 #8 Igor Duginov

    Жаль Собянина током не трахнуло

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