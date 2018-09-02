Московский электробус с Собяниным сломался в первом рейсе

Презентация первого московского электробуса на ВДНХ, состоявшаяся 1 сентября, закончилась неудачей. Электробус «КамАЗ», в котором ехал мэр Москвы Сергей Собянин, заглох в районе улицы Академика Королёва.
На следующий день попытка запуска снова провалилась: электробус сломался прямо на маршруте с пассажирами, сообщил источник.
Попытки запуска электробуса продолжаются и сегодня. Выпустили одну машину чтобы пофоткать и выложить во все твиттеры, типа @DtRoad и @mosgortrans_ru.Машина ужасно шумела, проехала один круг, для вида подняла пантограф один раз, сломалась и ушла в парк. Опять провал— Максим Кац (@max_katz) September 2, 2018
Попытки запуска электробуса продолжаются и сегодня. Выпустили одну машину чтобы пофоткать и выложить во все твиттеры, типа @DtRoad и @mosgortrans_ru.
Машина ужасно шумела, проехала один круг, для вида подняла пантограф один раз, сломалась и ушла в парк. Опять провал
— Максим Кац (@max_katz) September 2, 2018
Вы будете опять смеяться, но третья попытка запуска электробуса тоже зафейлилась. Он сломался прямо на маршруте с пассажирами, точно также как вчера с мэром на борту.Игрушка ушла в парк, а люди остались ждать троллейбуса. Всё попало на видео pic.twitter.com/yrOFfuV2cL— Максим Кац (@max_katz) September 2, 2018
Вы будете опять смеяться, но третья попытка запуска электробуса тоже зафейлилась. Он сломался прямо на маршруте с пассажирами, точно также как вчера с мэром на борту.
Игрушка ушла в парк, а люди остались ждать троллейбуса. Всё попало на видео pic.twitter.com/yrOFfuV2cL
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Не пойду на выборы!!!
Это не беда ! Главное денежки освоены!
То у калины багажник не открывается, то армада глохнет, то автобусы ломаются: как же им не везет ….
Какая мощность электромотора в оленях?
Ка не мутит, нет Пути…
Это нормально, вот если было бы все наоборот, тогда да, уже не то…
Ибо нефиг было троллейбусные парки воровать у города
Жаль Собянина током не трахнуло
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