Новая версия Ford Transit в линейке спецавтомобилей

Новая модификация Ford Transit облегчит работу строительным и коммунальным организациям

В прошлом году Ford Transit подтвердил звание лидера российского рынка в сегменте коммерческих автомобилей иностранных брендов*. Продажи модели выросли на 34% в сравнении с 2017-м годом, российским клиентам было передано 12 855 автомобилей. Значительную долю спроса обеспечили заказы специальных модификаций, которые в прошедшем году выросли на 44% относительно 2017 г.

В настоящее время линейка Ford Transit в России состоит из более чем 55 модификаций – стандартных и разработанных на их базе аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) компании Ford Sollers в соответствии со строгими стандартами качества Ford.

На спецверсии Ford Transit, выпускаемые кузовостроителями-партнерами, распространяется официальная гарантия Ford, покрывающая в том числе модифицированные компоненты транспортного средства. Кроме того, вместе с автомобилем покупатель получает комплексную информацию о его особенностях и характеристиках, а также поддержку в специализированных Transit центрах со специально обученным персоналом.

Сохранять лидерство Ford Sollers помогает постоянное расширение линейки специальных модификаций Ford Transit, предназначенных для выполнения узкоспециализированных задач бизнеса и коммунальных служб. Новая версия Ford Transit АГП-14Т представляет собой мобильный гидравлический подъемник, предназначенный для проведения монтажных, строительных и электротехнических работ на высоте до 14,2 м, а также доставки специалистов с необходимым оборудованием и материалами к месту их выполнения.

Новая спецверсия позволит привлечь новых клиентов и закрепить успех Ford Transit как марки номер один на российском рынке коммерческого транспорта, предлагающей максимально широкий выбор модификация для любых нужд клиентов.

Для создания новой модификации специалисты Ford Sollers оснастили цельнометаллический фургон Ford Transit в версии с длинной базой и высокой крышей выдвижной стрелой с телескопическим механизмом и грузовой платформой («люлькой»), которая может поднять 1 или 2 человека на высоту до 14,2 м. Опорная колонна стрелы интегрирована непосредственно в кузов Ford Transit, что позволило конструкторам сохранить максимальный объем полезного пространства внутри автомобиля.

Благодаря этому Ford Transit АГП-14Т сочетает преимущества автовышки с подъемным механизмом и стандартного фургона с большим грузовым отсеком, позволяя с комфортом и в безопасности доставлять до 3 человек (включая водителя) и несколько кубометров материалов и оборудования к месту проведения работ.

Механизм выдвижной стрелы приводится в действие гидравлическим насосом, работающим от дизельного двигателя Ford Transit (2,2 л, 136 л.с.). Комплекс специальных функций гарантирует безопасность рабочих во время проведения высотных работ: подъемный механизм снабжен ограничителем предельного груза, кнопкой аварийной остановки, датчиками контроля опорного контура и дополнительным ручным гидравлическим насосом для аварийного опускания платформы.

Стационарный пульт управления платформой дополнен дистанционным (на кабеле) для управления с земли. Еще одной конструктивной особенностью модели, повышающей безопасность и надежность подъемного механизма, является размещение рукава высокого давления, рабочего цилиндра телескопирования и электрических кабелей внутри стрелы, выполненной из высокопрочной стали.

На Ford Transit АГП-14Т, как и другие спецверсии Ford Transit, действует официальная гарантия производителя (2 года без ограничения пробега). Модель будет доступна для заказа по стандартной процедуре у официальных дилеров Ford по всей России уже в этом месяце.

* Среди коммерческих моделей иностранных брендов

** По данным AEB