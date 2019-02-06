Новая версия Ford Transit в линейке спецавтомобилей

Новая версия Ford Transit в линейке спецавтомобилей
Февраль 06 16:02 2019

Новая модификация Ford Transit облегчит работу строительным и коммунальным организациям

В прошлом году Ford Transit подтвердил звание лидера российского рынка в сегменте коммерческих автомобилей иностранных брендов*. Продажи модели выросли на 34% в сравнении с 2017-м годом, российским клиентам было передано 12 855 автомобилей. Значительную долю спроса обеспечили заказы специальных модификаций, которые в прошедшем году выросли на 44% относительно 2017 г.

Ford Transit_AGP

В настоящее время линейка Ford Transit в России состоит из более чем 55 модификаций – стандартных и разработанных на их базе аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) компании Ford Sollers в соответствии со строгими стандартами качества Ford.

На спецверсии Ford Transit, выпускаемые кузовостроителями-партнерами, распространяется официальная гарантия Ford, покрывающая в том числе модифицированные компоненты транспортного средства. Кроме того, вместе с автомобилем покупатель получает комплексную информацию о его особенностях и характеристиках, а также поддержку в специализированных Transit центрах со специально обученным персоналом.

Ford Transit_AGP_стрела(1)

Сохранять лидерство Ford Sollers помогает постоянное расширение линейки специальных модификаций Ford Transit, предназначенных для выполнения узкоспециализированных задач бизнеса и коммунальных служб. Новая версия Ford Transit АГП-14Т представляет собой мобильный гидравлический подъемник, предназначенный для проведения монтажных, строительных и электротехнических работ на высоте до 14,2 м, а также доставки специалистов с необходимым оборудованием и материалами к месту их выполнения.

Новая спецверсия позволит привлечь новых клиентов и закрепить успех Ford Transit как марки номер один на российском рынке коммерческого транспорта, предлагающей максимально широкий выбор модификация для любых нужд клиентов.

Ford Transit_АГП_фургон

Для создания новой модификации специалисты Ford Sollers оснастили цельнометаллический фургон Ford Transit в версии с длинной базой и высокой крышей выдвижной стрелой с телескопическим механизмом и грузовой платформой («люлькой»), которая может поднять 1 или 2 человека на высоту до 14,2 м. Опорная колонна стрелы интегрирована непосредственно в кузов Ford Transit, что позволило конструкторам сохранить максимальный объем полезного пространства внутри автомобиля.

Благодаря этому Ford Transit АГП-14Т сочетает преимущества автовышки с подъемным механизмом и стандартного фургона с большим грузовым отсеком, позволяя с комфортом и в безопасности доставлять до 3 человек (включая водителя) и несколько кубометров материалов и оборудования к месту проведения работ.

Механизм выдвижной стрелы приводится в действие гидравлическим насосом, работающим от дизельного двигателя Ford Transit (2,2 л, 136 л.с.). Комплекс специальных функций гарантирует безопасность рабочих во время проведения высотных работ: подъемный механизм снабжен ограничителем предельного груза, кнопкой аварийной остановки, датчиками контроля опорного контура и дополнительным ручным гидравлическим насосом для аварийного опускания платформы.

Ford Transit_АГП_пульт управления

Стационарный пульт управления платформой дополнен дистанционным (на кабеле) для управления с земли. Еще одной конструктивной особенностью модели, повышающей безопасность и надежность подъемного механизма, является размещение рукава высокого давления, рабочего цилиндра телескопирования и электрических кабелей внутри стрелы, выполненной из высокопрочной стали.

На Ford Transit АГП-14Т, как и другие спецверсии Ford Transit, действует официальная гарантия производителя (2 года без ограничения пробега). Модель будет доступна для заказа по стандартной процедуре у официальных дилеров Ford по всей России уже в этом месяце.

* Среди коммерческих моделей иностранных брендов

** По данным AEB

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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