Чемпионат по мотокроссу на Игора Драйв

24–25 июня на Автодроме «Игора Драйв» пройдёт первый этап Чемпионата и Первенства России по мотокроссу. Лучшие гонщики страны будут соревноваться на трассе, которая содержит крутые повороты, головокружительные трамплины и перепады высот.

Первый день мероприятия будет посвящен молодым райдерам в возрасте от 6 до 17 лет – будущим звездам мотоспорта, чьи потенциальные успехи уже можно увидеть. В этот день пройдут соревнования в классах 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров. Второй день предназначен для опытных гонщиков в классах 125, 250 и Открытом. Райдеры продемонстрируют всю свою профессиональную и страстную игру в захватывающих соревнованиях. Будут проведены массовые старты, впечатляющие борьба, трюки и прыжки с трамплинов, длина которых достигает двадцати пяти метров. В конце каждого дня состоятся церемонии награждения победителей и призеров – зрители смогут разделить радость победы с гонщиками.

Посетителей Автодрома ждет разнообразная развлекательная программа: на торжественном открытии выступит зажигательная группа барабанщиц, а для маленьких гостей весь уикенд будет работать детская зона с игрушечными автомобилями и любимым талисманом Автодрома – Рысью.

Техпарк будет открыт для всех желающих – посетители смогут пообщаться с гонщиками, увидеть, как они подготавливают свои мотоциклы перед гонками, и сделать фотографии. Гонки можно будет наблюдать с открытых трибун.

Стоимость входного билета на два дня составит 1000 рублей для взрослых и 100 рублей для детей в возрасте от 7 до 13 лет. Дети до 6 лет смогут посетить мероприятие бесплатно.

Программа мероприятий:

24 июня

09:30 – 10:40 – Свободные тренировки по классам / квалификация

11:10 – Старт заездов

13:00 – Торжественное открытие соревнований

19:30 – Награждение призеров и победителей 1-го дня соревнований

25 июня

09:30 – 11:25 – Свободные тренировки по классам / квалификация

11:50 – Старт заездов

17:30 – Награждение призеров и победителей 2-го дня соревнований