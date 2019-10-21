Итоги виртуального чемпионата по кольцевым автогонкам LADA e-Championship

LADA подводит итоги виртуального чемпионата по кольцевым автогонкам LADA e-Championship

В Москве на киберспортивной арене Cyberspace прошел Гранд-Финал первого сезона чемпионата. В течение года было проведено 7 этапов, в которых участвовало почти 7 тысяч спортсменов, а в финал вышли 18 лучших симрейсеров страны – они и сражались за победу в чемпионате и призовой фонд.

Главная виртуальная гонка Гранд-Финала прошла на трассе Сепанг. Участники чемпионата соревновались на виртуальных моделях LADA Vesta TCR, которые полностью соответствуют реальным автомобилям. LADA Vesta TCR обладает мощностью 340 л.с. и крутящим моментом 410 Нм. Перед началом сезона 2019 года автомобиль был существенно обновлен. Он получил модернизированный двигатель и заднюю подвеску, также изменилась аэродинамика передней части автомобиля.

Победителем чемпионата LADA e-Championship-2019 года стал Кирилл Антонов из Твери, второе место занял Егор Огородников из Москвы. Они будут представлять Россию на мировом кубке WTCR, который состоится 14 декабря в Малайзии. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира по виртуальным гонкам с призовым фондом в размере 25000$.

Для болельщиков, которые не смогли посетить мероприятие, была организована прямая трансляция полуфинальных и финальных гонок на странице «RaceRoom Россия» в социальной сети ВКонтакте. В общей сложности за Гранд-Финалом LADA e-Championship-2019 наблюдало более 570 тысяч зрителей.