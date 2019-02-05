Супервнедорожник от Джорджетто Джуджаро представят на автосалоне в Женеве

Джорджетто Джуджаро привезет на Женевский автосалон электрический «супервнедорожник»

Компания GFC Style, основанная знаменитым итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио, привезет на Женевский автосалон электрический «супервнедорожник».

Концептуальная новинка позиционируется как кроссовер-гиперкар, способный ездить со скоростью 250 км/ч по любым дорогам.

Многие узлы и агрегаты концепта создавались при участии технологической компании CH Auto. Благодаря сверхлегкому карбоновому корпусу, пространственной алюминиевой раме и полного привода, реализованного с помощью четырех индивидуальных электромоторов, GFG Kangaroo может ускоряться с места до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Максимальная скорость, при этом, превышает 250 км/ч.

Салон, как это обычно бывает с подобными автомобилями, довольно компактный и вмещает всего два посадочных места.

Как сообщает источник, пока это вся информация известная на данный момент. Все остальные подробности итальянцы раскроют на презентации в Женеве в начале марта 2019 года.