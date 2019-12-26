Новый партнер программы Kia Finance

Киа Моторс Россия и СНГ объявляет о начале партнерства с ПАО Совкомбанк в рамках программы кредитования KIA Finance с декабря 2019 года. Совкомбанк являясь одним из лидеров на рынке автокредитования, покрывает 99% регионов присутствия официальных дилеров КИА

Покупатели KIA теперь смогут приобрести новые автомобили без первоначального взноса с процентной ставкой 12,8%, а при наличии первоначального взноса со ставкой от 10,8%, без подтверждения дохода, при предоставлении только паспорта.

Процентная ставка варьируется от 10,8 до 16,8% годовых в зависимости от первоначального взноса и подключения услуг по страхованию. В рамках программы предусмотрено предложение продукта KIA «Легко!» с гарантированной банком остаточной стоимостью 50%. Более того в рамках программы KIA Finance будут доступны различные кэшбек продукты, как например специальное предложение на все модели KIA, где каждый 12 платеж возвращается клиенту по акции «Платежи в подарОК!»

Начиная с декабря 2019 года в программе KIA Finance присутствуют три банка ПАО Совкомбанк, ООО Сетелем Банк и ООО Русфинанс Банк.

За 11 месяцев 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 69 тысяч клиентов, что на 4% больше результата за аналогичный период 2018 года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 42% общего числа кредитных договоров.