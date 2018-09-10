В Сети на продажу выставили тюнингованную Honda Civic «Skyline»

В Интернете на продажу был выставлен тюнингованный вариант модели Honda Civic, получивший приставку «Skyline» к названию. В предложении фигурирует цена в 8 с половиной тысяч долларов.
На одной из интернет-площадок пользователи обнаружили объявление о продаже тюнингованного автомобиля Honda Civic «Skyline».
Автомобиль является проектом инженеров ателье JDM, за основу была взята Honda Civic SI 2000 года. В результате доработок машина теперь напоминает Nissan Skyline R34. Переднюю оптику было решено позаимствовать у Sylvia S15.
В салоне транспортного средства стоит новый руль и спортивные сиденья Sparco.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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