Acura RDX недалеко ушла от прототипа 18

Acura представила кроссовер RDX нового поколения, который перевели на новую платформу и оснастили наддувным двигателем.

Публичная премьера новинки состоялась в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке. Во внешности новинки, разработанной в дизайн-студии в Лос-Анджелесе, угадываются черты одноименного прототипа, показанного ранее в Детройте, а также концепт-кара Precision, представленного в 2016 году.

Acura RDX построили на новой архитектуре с использованием высокопрочной стали, доля которой в конструкции превышает 50%. По сравнению с предшественником размер колесной базы автомобиля увеличился на 6,6 сантиметра. Кроссовер, как пишет Autonews, получил новую пятирычажную заднюю подвеску, электрический усилитель рулевого управления, а также опциональные адаптивные амортизаторы.

Acura RDX будет доступна с единственным двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором, который развивает 275 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.