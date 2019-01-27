УАЗ оснастил газобаллонным оборудованием все заводские фургоны Профи

Ульяновский автомобильный завод продолжил расширение семейства коммерческой модели Профи новыми модификациями

Очередное пополнение – УАЗ Профи Авторефрижератор с газобаллонным оборудованием (пропан- бутан).

Первые УАЗ Профи с заводским ГБО итальянской фирмы Lovato поступили в продажу на российском рынке в ноябре 2017 года, а в течение 2018-го газобаллонное оборудование опционально стало доступно на большинстве версий Профи, включая машины с грузовой платформой разной ширины и различными надстройками (изотермический и промтоварный фургон). Теперь силовой установкой, работающей на пропан-бутане, оснастили модификацию Авторефрижератор. На таких автомобилях двигатель ЗМЗ ПРО выдаёт 143 л.с. и 227 Н·м, доступные с 2650 об/мин. Баллон ёмкостью 100 л расположен слева сбоку. Запас хода в зависимости от условий движения может достигать 900 км, что говорит о высокой топливной экономичности Профи с ГБО.

Заказать УАЗ Профи Авторефрижератор с заводским газобаллонным оборудованием LPG (пропан-бутан) у официальных дилеров можно будет с февраля 2019 года. УАЗ Профи 4х2 с фургоном Авторефрижератор и ГБО в комплектации «Стандарт» оценивается в 1 181 900 рублей. Также до 31 января 2019 года действуют скидки – 10% при приобретении Профи по программе «УАЗ- Лизинг» и 40 000 рублей при покупке по программе «Трейд-ин». С учетом цены и заводской гарантии 4 года или 200 тысяч км это одно из лучших предложений в классе.