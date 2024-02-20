Exlantix разглашает особенности внешнего вида ES

Новый премиальный бренд электромобилей Exlantix представляет детали внешнего вида модели ES для российского рынка. В январе текущего года Совет директоров АО “ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС” подтвердил, что продажи четырехдверного купе начнутся летом этого года.

Exlantix ES

“Запуск нового бренда на рынок – это важное событие для любой компании. Мы уверены, что дизайн Exlantix удовлетворит даже самых требовательных покупателей. Четырехдверное электрическое купе ES будет востребовано среди любителей современного дизайна и передовых технологий”, отметил директор бренда Exlantix в России, Гу Шуай.

Дизайн новой модели Exlantix ES объединяет гармонию дизайнерских идей и передовые технологии. Название бренда, сочетающее стремление к совершенству (EXcellence) и наследие легендарных атлантов (LANTIX), отражает культуру инновационных решений.

Exlantix ES

Дизайн модели ES вдохновлен легкостью и непрерывным движением воздушной стихии. Этот двухтонный автомобиль с четырьмя дверьми имеет размеры: длина 4945 мм, ширина 1979 мм, колесная база 3000 мм, и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Его коэффициент сопротивления в аэродинамической трубе составляет всего 0,205 (с учетом боковых зеркал заднего вида), что устанавливает новые стандарты для электрических автомобилей как в динамике, так и в комфорте. Этот показатель также снижает энергопотребление и уровень шума в салоне до 67 дБ при скорости 80 км/ч.

Футуристический дизайн ES дополняют 21-дюймовые колесные диски, вентилируемая тормозная система и 6-типоршневые суппорты, обеспечивая плавное и эффективное торможение. Улучшенная система рекуперации второго поколения помогает генерировать энергию в движении для зарядки батареи.

Exlantix ES

Одной из ключевых особенностей дизайна ES является сочетание формы и функциональности. Скрытые дверные ручки и автоматический лючок доступа к зарядному модулю подчеркивают элегантность линий. Внешние модули ISD (intelligence signal display) с матричными дисплеями в переднем бампере обеспечивают взаимодействие с внешним миром.

Экстерьер ES создает иллюзию движения даже находясь на месте, дополняясь высокотехнологичными деталями, что создает уникальный премиальный стиль. ES не только приносит удовольствие водителю и пассажирам, но и привлекает внимание своим технологическим и эстетическим совершенством.