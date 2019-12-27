Renault отзывает в России все кроссоверы Kaptur

Renault отзывает в России все кроссоверы Kaptur
27 декабря 11:11 2019

Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 78 461 транспортных средств марки Renault Kaptur

Программа мероприятий представлена Renault, являющимся официальным представителем изготовителя Renault на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2015 года по настоящее время, с определёнными VIN-кодами. Автомобили Renault Kaptur с идентификационными номерами VIN-X7LASRBA66136455, VIN-X7LASRBA661364554 внесены в систему «Электронный паспорт транспортного средства» – сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.

Уполномоченные представители изготовителей Renault проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения. Если автомобиль подпадает под отзывную программу владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет произведена переустановка петли замка капота, а также смена замка капота.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Renault отзывает в России все кроссоверы Kaptur

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Shchukin Denis
    27 декабря, 11:25 #1 Shchukin Denis

    На совсем?

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