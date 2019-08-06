Hyundai Sonata Hybrid – первый автомобиль с зарядной системой из солнечных батарей

Экологичная система солнечных батарей Hyundai Sonata Hybrid, расположенная на крыше, заряжает аккумулятор автомобиля даже во время движения

Hyundai Motor представляет первый автомобиль с зарядной системой из солнечных батарей, расположенной на крыше. Это инновационное экологичное решение является дополнительным источником электроэнергии, а также увеличивает пробег и снижает расход топлива.

Крыша с солнечными элементами дебютирует в новой модели Sonata Hybrid. В ближайшие годы Hyundai начнет использовать это решение и на других моделях своей линейки. Эта оригинальная система способствует повышению экологичности автомобильной отрасли в целом.

«Фирменная крыша с интегрированными солнечными батареями— это хороший пример того, как Hyundai Motor движется в направлении становления себя в качестве поставщика экологичного транспорта. Она помогает нашим клиентам активно участвовать в борьбе с вредными выбросами, — прокомментировал Ян Хивон(Heui Won Yang), старший вице-президент и глава подразделения кузовных технологий в Hyundai Motor Group. —В будущем мы планируем использовать эту систему не только в линейке экологичных автомобилей, но и для традиционных моделей с двигателем внутреннего сгорания».

Крыша с солнечными элементами состоит из кремниевых фотоэлектрических пластин. Система вырабатывает энергию даже во время движения и может заряжать 30–60% емкости батареи в день. При ежедневной зарядке в течение 6 часов эта крыша может увеличить ежегодный пробег на 1300 км.

На текущий момент крыша с интегрированными солнечными батареями играет только вспомогательную роль, однако в будущем подобные решения помогут создать автомобили, не нуждающиеся в топливе из природных ископаемых.

Новая Sonata Hybrid

В новой Sonata Hybrid впервые в мире используется технология Active Shift Control (ASC) и система солнечных батарей, расположенных на крыше. Автомобиль имеет эксклюзивный дизайн гибридной линейки Hyundai, а также двигатель Smartstream G2.0 GDi HEV с 6-ступенчатой гибридной трансмиссией. Новому автомобилю также доступна технология цифрового ключа, позволяющая управлять автомобилем через специальное приложение для смартфона. Новая Sonata уже продается в Корее и скоро появится в Северной Америке. В настоящее время Hyundai не планирует продажи этой модели на европейском рынке.