Алексей Лукьянюк примет участие в Чемпионате Европы на Citroen C3 R5

Алексей Лукьянюк откроет сезон в чемпионате Европы за рулем Citroen С3 R5

Экипаж сменит автомобиль и выведет на трассы европейского раллийного первенства новый Citroen C3 R5, подготовленный французской командой SaintéLoc Racing. В прошлом гоночном сезоне коллектив SaintéLoc занял второе место в зачете команд ERC и в этом сезоне планирует представить новинку – автомобиль, подготовленный по техническим требованиям класса «R5» на базе Citroёn C3. В цветах команды SaintéLoc выступали такие известные пилоты как Крейг Брин, Эмиль Бергквист, Тииму Кырге, Стефан Лефебр, Сиим Планги и другие.

Алексей Лукьянюк, пилот: «Мы выбрали программу на этот сезон – это вновь будет Европейский чемпионат. Был сложный период формирования бюджета и необходимо было определиться с командой… Несмотря на успехи прошло года, нам по-прежнему непросто найти финансовую поддержку международным раллийным выступлениям. Ключевым фактором выбора был интерес со стороны нескольких европейских команд – мы рассматривали предложения, именно предполагающие партнерство. Мы подписали соглашение на сезон с французской компанией SaintéLoc и снова будем выступать в European Rally Championship, в этот раз на Citroen C3 R5. С автомобилем я познакомился в декабре, тогда же были тесты на Skoda Fabia R5, но наиболее интересным было предложение от команды SaintéLoc.

Выбор в пользу серии ERC был подкреплен интересом наших партнеров за счет высокой медиа отдачи этой гоночной серии, которую обеспечивает компания-промоутер «Eurosport Event».

SaintéLoc рада приветствовать в команде Лукаса и Алекса. Мы, SaintéLoc, конечно стремимся к победе, поэтому неудивительно, что несколько месяцев назад наши пути пересеклись с Лукьянюком, который является одним из лучших гонщиков, – комментирует Винсент Дюше, менеджер команды. – Несмотря на то, что в нашей команде появились две новые “ракеты” – Citroen C3 R5 и Лукас, нам предстоит проделать много работы в этом сезоне, но это отличный шанс бросить вызов, который поддерживают Citroen Racing и “Мишлен”.

В ближайших планах у экипажа посещение штаб-квартиры команды, где необходимо будет настроить все органы управления новой техники – установить подходящие по размеру сиденья, руль, настроить подвеску, провести тесты и довести все до нужного пилоту уровня.

21-23 марта экипаж примет участие в первом этапе чемпионата Европы, который пройдет в островных владениях Португалии, – ралли Азорских островов традиционно открывают сезон раллийного первенства Старого Света.