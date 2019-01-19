Результаты продаж автомобилей Mitsubishi за 2018 год

Всего за период с января по декабрь было реализовано 2 675 автомобилей, что на 50% больше, чем в 2017 году (1 782 автомобилей).За последний месяц года было продано 298 автомобилей, что на 5% выше результатов декабря 2017 года (283 единицы). Лидировать продолжает Mitsubishi Outlander – в декабре было продано 174 автомобиля.
В декабре количество участников достигло рекордной отметки 100 предприятий. К программе присоединились ещё 5 предприятий: “АвтоГЕРМЕС Балашиха”, “ТРИНИТИ МОТОРС М”, “АВТОПРОЕКТ”, “МЦ-Ставрополь”, “Инчкейп Холдинг”.
Продолжается сотрудничество с порталом Auto.ru, крупнейшим поисковиком объявлений о продаже автомобилей, где была успешно реализована интеграция программы Diamond Car. Теперь на сайте Auto.ru объявления о продаже сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом выделены специальным логотипом, а пользователям доступен фильтр по программе.
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