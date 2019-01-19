Результаты продаж автомобилей Mitsubishi за 2018 год

Mitsubishi объявляет результаты продаж автомобилей в рамках программы «Diamond Car»

Всего за период с января по декабрь было реализовано 2 675 автомобилей, что на 50% больше, чем в 2017 году (1 782 автомобилей). За последний месяц года было продано 298 автомобилей, что на 5% выше результатов декабря 2017 года (283 единицы). Лидировать продолжает Mitsubishi Outlander – в декабре было продано 174 автомобиля.