BMW изменила свои логотипы

BMW изменила свои логотипы
05 марта 15:11 2020

BMW решила обновить свой логотип, последний раз это делали 23 года назад

Конечно, в значке компания сохранила разделенную на четыре части бело-голубую сердцевину (это цвета герба Баварии, откуда происходит BMW), но изменилось обрамление — шрифт букв стал более лаконичным, вместе с границей кольца они стали белыми, а ободок отныне прозрачный (под цвет кузова машины), а не черный.

Предыдущий логотип BMW образца 1997 года в графике имел трехмерную форму со светотенью. Черный ободок использовался на значке BMW более 100 лет.

Эволюция логотипов BMW

Эволюция логотипов BMW. Фото: Drom.ru

По словам старшего вице-президента компании Йенса Тимера, новый логотип должен символизировать «открытость и ясность» и должен прийтись по вкусу молодой аудитории, делающей акцент на цифровых технологиях. Он уже присутствует на страничках BMW в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.

Логотип с черным ободком BMW использует с 1917-го. Немцы его обновляли в 1933, 1953, 1963 и 1997 годах.

Обновились логотипы и у подразделений BMW M и BMW i: они тоже избавились от «тяжелых» светотеней.

BMW i4 с новым логотипом

BMW i4 с новым логотипом. Фото: Drom.ru

Дебют нового логотипа состоялся и на электрокаре i4.

По данным Drom.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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