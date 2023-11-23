Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun выйдет на российский рынок

В декабре 2023 года на российском рынке появится новый Kaiyi X7 Kunlun – вместительный кроссовер с выразительным дизайном, обширным набором опций и умными системами безопасности.

В России Kaiyi X7 Kunlun будет доступен с двумя турбированными двигателями: 1,6-литровым, выдающим 186 л.с., или 2-литровым с мощностью 238 л.с. Оба двигателя работают с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.

Kaiyi XC7

Размеры автомобиля составляют 4710 мм в длину, 1964 мм в ширину и 1705 мм в высоту, с колесной базой 2800 мм, обеспечивая достаточно места для комфортного размещения водителя и пассажиров.

Дизайн кроссовера разработан под руководством известного фламандского дизайнера Лоуи Вермеерша. Он представляет гармоничное сочетание авангардного стиля с современными тенденциями, включая скрытые дверные ручки, безрамочную решетку радиатора, проекцию логотипа на асфальт при открывании двери, панорамную крышу, светодиодную оптику и другие уникальные элементы.

Kaiyi XC7

При разработке передней части Kaiyi X7 Kunlun дизайнеры вдохновлялись величием знаменитого китайского горного хребта Куньлунь, в честь которого и назван этот автомобиль. Большая X-образная решетка радиатора без рамки создает впечатление надежности и прочности. Задние светодиодные фонари повторяют форму передних фар, а по центру находится фирменный логотип Kaiyi. Спойлер на крыше, четыре выпускных трубы и диффузор на заднем бампере наглядно указывают на отличную динамику этой модели.

Интерьер предлагает трехмерный дизайн с интересными решениями. Центральная зона управления сосредоточена ближе к водителю. Кнопка запуска двигателя и переключение режимов движения расположены на рулевом колесе, а текстурированные серебряные вставки добавляют стиль дверям и центральной панели.

Kaiyi XC7

Kaiyi X7 Kunlun оснащен 12,3-дюймовой жидкокристаллической приборной панелью и 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. В автомобиле предусмотрены два слота для беспроводной зарядки мобильных телефонов, соответствуя требованиям современности.

Этот автомобиль дополнит модельный ряд бренда Kaiyi, расширив выбор для любых потребностей покупателей. В настоящее время модельный ряд Kaiyi в России включает в себя седан Kaiyi E5 и компактные кроссоверы Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro.

О бренде Kaiyi: Бренд Kaiyi, образованный в 2014 году, получил свое название от аббревиатуры, объединяющей слова Kind («Дружелюбный»), Active («Активный»), Innovative («Инновационный»), Young («Молодежный») и Intelligent («Интеллектуальный»). Каждое из этих слов отражает философию бренда. Компания базируется в китайской провинции Сычуань, где в 2019 году был запущен новый современный производственный комплекс. Кроме того, у Kaiyi есть собственная научно-исследовательская база, что позволяет ей разрабатывать платформы, двигатели, трансмиссии и другие компоненты для автомобилей. Инжиниринговый центр является одним из крупнейших и передовых в Китае, обеспечивая создание продукции, соответствующей запросам как внутреннего, так и мирового рынков.

На сегодняшний день компания выпускает седаны и кроссоверы, включая те, что работают на альтернативных источниках энергии. Линейка моделей Kaiyi включает в себя 5 моделей: седан Kaiyi E5, кроссоверы Kaiyi X3, Kaiyi X3 PRO, Kaiyi X3 PRO EV и Kaiyi X7. Первые три из них уже представлены на российском рынке, и в ближайшем будущем планируется расширение модельного ряда. Производство всех моделей Kaiyi для российского рынка осуществляется на заводе «Автотор» в Калининградской области.