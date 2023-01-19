Suzuki совместно с Inmotive разрабатывает двухступенчатую коробку передач для электромобилей

Suzuki Motor Corporation подписала соглашение о совместной разработке с компанией Inmotive Inc. двухступенчатой коробки передач электромобиля Suzuki

Компания Inmotive была основана в 2010 году в Торонто, Канаде. Их главная разработка – двухступенчатая легкая и компактная коробка передач IngearTM. Созданная технология подтвердила свою эффективность: повышается производительность электромобилей, которая увеличивает запас хода на 10-15%. Компании Inmotive и Suzuki солидарны в своих стремлениях приблизить глобальную эволюцию, сделать доступным передвижение на электромобиле без выбросов, которые загрязняют окружающую среду, ведь личный транспорт является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов (25-30% от общего объема выбросов в мире), а также сыграть важную роль в сокращении последствий изменения климата.

Благодаря соглашению о совместной разработке двухступенчатой трансмиссии электромобиля компания Suzuki утверждает, что у электромобиля появилась возможность увеличить запас хода за счет эффективного использования крутящего момента двигателя, а также снизить затраты с помощью уменьшения электрического силового агрегата и улучшить качество хода электромобиля в различных режимах вождения.

Suzuki продолжит выстраивать отношения с компаниями, обладающими уникальными технологиями, чтобы ускорить развитие следующего (нового) поколения электромобилей и предоставить разнообразные транспортные решения, которые принесут пользу людям и обществу в целом.