Пикап Sinotruk Bolden S6 выйдет на российский рынок в этом году

Пикап Sinotruk Bolden S6 выйдет на российский рынок в этом году
18 февраля 01:07 2025

Компания «Мотор-Плейс» объявила о скором выходе на российский рынок нового пикапа Sinotruk Bolden S6. Этот автомобиль станет дополнением к ранее анонсированной модели Bolden S7 и ориентирован на практическое использование в сложных условиях. Запуск продаж запланирован на первую половину 2025 года.

Sinotruk Bolden S6
Sinotruk Bolden S6

Sinotruk Bolden S6 оснащен задней рессорной подвеской, что делает его более приспособленным для перевозки грузов и эксплуатации на пересеченной местности. В стандартной комплектации пикап получил механическую коробку передач и систему полного привода Part-time 4WD, позволяющую водителю вручную подключать переднюю ось. Также предусмотрена модификация с автоматически подключаемым полным приводом Real-Time 4WD, включающим понижающую передачу для увеличения проходимости.

Sinotruk Bolden S6
Sinotruk Bolden S6

Под капотом Bolden S6 установлен турбодизельный двигатель WP2H с рабочим объемом 2 литра. Его мощность составляет 177 л.с., а крутящий момент — 410 Нм. Эти характеристики позволяют автомобилю справляться с нагрузками при движении по бездорожью и при буксировке грузов.

Sinotruk Bolden S6
Sinotruk Bolden S6

Производитель предложит несколько вариантов исполнения пикапа, отличающихся длиной колесной базы. Вариант с короткой базой имеет снаряженную массу 2085 кг и габариты 5365 × 1895 × 1890 мм. Вторая версия с увеличенной базой отличается большей снаряженной массой (2135 кг) и длиной 5645 мм. Всего предусмотрено четыре комплектации, каждая из которых адаптирована под различные условия эксплуатации.

Sinotruk Bolden S6
Sinotruk Bolden S6

В оснащение Bolden S6 входят износостойкие материалы отделки салона, стандартная мультимедийная система, а также функции комфорта. В комплектациях с автоматической коробкой передач предусмотрен двухзонный климат-контроль. Для всех версий доступен подогрев передних сидений.

Цены и окончательная спецификация Sinotruk Bolden S6 будут объявлены ближе к дате старта продаж. В компании сообщили, что продажи модели начнутся в первой половине 2025 года. В компании сообщили, что модель ориентирована на покупателей, которым важны параметры грузоподъемности и проходимости.
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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