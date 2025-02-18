Пикап Sinotruk Bolden S6 выйдет на российский рынок в этом году

Компания «Мотор-Плейс» объявила о скором выходе на российский рынок нового пикапа Sinotruk Bolden S6. Этот автомобиль станет дополнением к ранее анонсированной модели Bolden S7 и ориентирован на практическое использование в сложных условиях. Запуск продаж запланирован на первую половину 2025 года.

Sinotruk Bolden S6

Sinotruk Bolden S6 оснащен задней рессорной подвеской, что делает его более приспособленным для перевозки грузов и эксплуатации на пересеченной местности. В стандартной комплектации пикап получил механическую коробку передач и систему полного привода Part-time 4WD, позволяющую водителю вручную подключать переднюю ось. Также предусмотрена модификация с автоматически подключаемым полным приводом Real-Time 4WD, включающим понижающую передачу для увеличения проходимости.

Sinotruk Bolden S6

Под капотом Bolden S6 установлен турбодизельный двигатель WP2H с рабочим объемом 2 литра. Его мощность составляет 177 л.с., а крутящий момент — 410 Нм. Эти характеристики позволяют автомобилю справляться с нагрузками при движении по бездорожью и при буксировке грузов.

Sinotruk Bolden S6

Производитель предложит несколько вариантов исполнения пикапа, отличающихся длиной колесной базы. Вариант с короткой базой имеет снаряженную массу 2085 кг и габариты 5365 × 1895 × 1890 мм. Вторая версия с увеличенной базой отличается большей снаряженной массой (2135 кг) и длиной 5645 мм. Всего предусмотрено четыре комплектации, каждая из которых адаптирована под различные условия эксплуатации.

Sinotruk Bolden S6

В оснащение Bolden S6 входят износостойкие материалы отделки салона, стандартная мультимедийная система, а также функции комфорта. В комплектациях с автоматической коробкой передач предусмотрен двухзонный климат-контроль. Для всех версий доступен подогрев передних сидений.

Цены и окончательная спецификация Sinotruk Bolden S6 будут объявлены ближе к дате старта продаж. В компании сообщили, что продажи модели начнутся в первой половине 2025 года. В компании сообщили, что модель ориентирована на покупателей, которым важны параметры грузоподъемности и проходимости.