В рекламном ролике Walmart участвовали 12 автолегенд из кино

Крупная американская розничная сеть Walmart опубликовала ролик, в котором собрала вместе все самые известные автомобили из кино и мультфильмов. В видео рекламируется служба доставки продуктов.
В ролике можно увидеть Молнию Маккуина из мультфильма «Тачки», машину Флинстоунов, Бэтмобиль, DeLorian из фильма «Назад в будущее», автомобиль K.I.T.T. из сериала «Рыцарь дорог», внедорожник из «Парка Юрского периода» и даже Бамблби из «Трансформеров». Всего в ролике показали 12 известных машин из кинолент.
Сервис, который рекламирует в своем ролике Walmart, позволяет заказать продукты онлайн и затем подъехать за ними в любой из магазинов, сообщает источник. Весь заказанный набор доставят прямо к автомобилю сотрудники магазина.
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