В BMW отказались от строительства завода в России

Президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт рассказал об изменившихся условиях по специнвестконтракту (СПИК) и сложной ситуации на российском рынке

Руководство компании BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей. Об этом сообщил президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт, передает корреспондент Autonews.ru.

«На данный момент все автопроизводители находятся в очень сложном положении. Примерно полтора года мы обсуждали с российским правительством условия по специнвестконтрактам (СПИК), однако в июле 2019 г. переговоры были прекращены, поскольку правила игры так и не определились», — пояснил Тойхерт.

Кроме того, топ-менеджер подчеркнул, что повышение утилизационного сбора в 2020 г. сделало невыгодными условия для компаний, которые подписали СПИК в 2019 г. и ранее. Он также не исключил, что ряд производителей могут покинуть российский рынок в связи с изменившимися условиями.

Напомним, в России введен новый инвестиционный режим (СПИК) по предоставлению льгот и государственных субсидий в обмен на инвестиции в налаживание производства автомобилей на территории страны. На данный момент специальные инвестиционные контракты заключены с АвтоВАЗ–Renault–Nissan–Mitsubishi, Hyundai, Группой ГАЗ, Daimler, Sollers, Toyota, Volkswagen и другими автопроизводителями.

При этом в ноябре 2019 г. правительство РФ утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. В первую очередь повышение ставок коснется сегмента легковых автомобилей, среднее изменение для которых составит 110,7%. При этом для машин с двигателем до 1 л утильсбор возрастет на 46,1%, тогда как для автомобилей с двигателем от 3,5 л — на 145%. В самом массовом сегменте машин с агрегатами рабочим объемом от 1,0 до 2,0 л увеличение утилизационного сбора составит 112,4%. Таким образом, цены на новые автомобили в среднем могут вырасти примерно на 5%.

Что касается завода BMW в России, то немецкая марка планировала открыть предприятие по производству автомобилей полного цикла в Калининградской области. В качестве основной площадки под строительство рассматривался индустриальный парк «Храброво».

По материалам Autonews.