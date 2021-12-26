Рамный внедорожник Kia Mohave 2022-го модельного года стал доступен для заказа

Рамный внедорожник Kia Mohave 2022-го модельного года стал доступен для заказа
26 декабря 16:11 2021
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На российский рынок выходит рамный внедорожник Kia Mohave в комплектациях 2022-го модельного года.

Прием заказов на Kia Mohave в комплектациях 2022-го модельного года стартовал 22 декабря в официальных дилерских центрах бренда на территории России. Стоимость автомобиля составляет от 4079900 рублей до 4524900 рублей.

Продажи нового Kia Mohave начались в России в ноябре 2020 года. Автомобиль стал уникальным предложением в своем сегменте благодаря сочетанию возможностей рамного внедорожника с комфортом и оснащенностью полноразмерного кроссовера. Модель была с интересом встречена клиентами: за 11 месяцев 2021 года российские покупатели приобрели 1368 автомобилей Mohave.

В версии 2022-го модельного года внедорожник получил заводской телематический комплекс Kia Connect, а также было принято решение устанавливать самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (LSD) на задней оси уже в стартовой комплектации Luxe (ранее был доступен начиная с комплектации Prestige). Блокировка дифференциала значительно повышает внедорожный потенциал модели и улучшает стабильность движения по неоднородным покрытиям.

Kia Mohave

Сервисы Kia Connect

Сервисы Kia Connect позволяет владельцу постоянно оставаться на связи со своим автомобилем при помощи смартфона, открывает возможность дистанционного управления рядом функций комфорта, безопасности, навигации.

Среди функций удобства и комфорта Kia Connect – возможность дистанционного запуска двигателя, активация системы климат-контроля, управление обогревами руля, наружных зеркал, заднего стекла, сидений. Владелец также может открывать и закрывать замки дверей и стекла окон дверей, активировать аварийную световую сигнализацию и звуковой сигнал. Функционал безопасности обеспечивает уведомления о срабатывании штатной сигнализации, незакрытых дверях, дает напоминания о пассажирах на заднем сидении, позволяет контролировать текущую геолокацию автомобиля. Возможна передача доступа к функциям телематики другому пользователю, активация «гостевого» или автономного режимов.

Значительно расширяются возможности системы навигации. Водитель может настроить свой персональный профиль, привязать к аккаунту Kia Connect данные календаря в своем смартфоне. Предварительно заданные в приложении точки назначения могут быть заранее отправлены в навигационную систему. В реальном времени доступна информация о пробках (маршруты могут быть построены с ее использованием), информация о камерах контроля скорости, наличии и стоимости парковочных мест, погоде, пунктах повышенного интереса. Водитель может контролировать остаток топлива в баке, осуществлять удобный поиск ближайшей заправочной станции или сервиса.

Среди функций контроля статуса и сбора статистики – регулярное обновление информации о состоянии систем автомобиля, информация о его использовании другим водителем, неисправностях, уровне зарядки аккумулятора, остатке топлива в баке.

Kia Mohave 2022-го модельного года будет по-прежнему доступен в четырех комплектациях Luxe, Prestige, Premium, и Premium+. В любой версии он оснащается мощным дизельным двигателем V6 3,0 (249 л. с., 549 Н•м), 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с новейшей системой управления Terrain Mode Select.

Внедорожник предлагается как в семиместной версии, так и в шестиместной комплектации Premium+ с «капитанскими» раздельными креслами второго ряда.

Стоимость Kia Mohave 2022-го модельного года:

Luxe Prestige Premium Premium+
4079900 руб 4264900 руб 4484900 руб 4524900 руб

 

Более подробную информацию о Kia Mohave и остальных моделях российской линейки бренда можно получить в официальных дилерских центрах Kia на территории России, а также на сайте www.kia.ru.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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