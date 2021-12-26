Рамный внедорожник Kia Mohave 2022-го модельного года стал доступен для заказа

\u041d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0440\u0430\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a Kia Mohave \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 2022-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041f\u0440\u0438\u0435\u043c \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u043d\u0430 Kia Mohave \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 2022-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b 22 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e\u0442 4079900 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0434\u043e 4524900 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e Kia Mohave \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0441\u0442\u0430\u043b \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u044e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0440\u0430\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043e\u043c \u0438 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0430. \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0441 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043e\u043c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0435\u043d\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438: \u0437\u0430 11 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u043b\u0438 1368 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Mohave. \u0412 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 2022-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441 Kia Connect, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0430\u043c\u043e\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439\u0441\u044f \u0434\u0438\u0444\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f (LSD) \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u0439 \u043e\u0441\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 Luxe (\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0431\u044b\u043b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 Prestige). \u0411\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0434\u0438\u0444\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u0430 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0438 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043d\u0435\u043e\u0434\u043d\u043e\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f\u043c. \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b Kia Connect \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b Kia Connect \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430, \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430, \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0438. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0443\u0434\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430 Kia Connect \u2013 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f, \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442-\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f, \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0433\u0440\u0435\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0440\u0443\u043b\u044f, \u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0437\u0435\u0440\u043a\u0430\u043b, \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u0430, \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0412\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0435\u0446 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u043c\u043a\u0438 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0435\u0439 \u0438 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u0430 \u043e\u043a\u043e\u043d \u0434\u0432\u0435\u0440\u0435\u0439, \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u0432\u0430\u0440\u0438\u0439\u043d\u0443\u044e \u0441\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u0438 \u0437\u0432\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b. \u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u0441\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0448\u0442\u0430\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0445 \u0434\u0432\u0435\u0440\u044f\u0445, \u0434\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u043c \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438, \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0443\u044e \u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u044e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f. \u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430 \u043a \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c \u0442\u0435\u043b\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044e, \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f \u00ab\u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u0432\u043e\u0433\u043e\u00bb \u0438\u043b\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u043e\u0432. \u0417\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0438. \u0412\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c, \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u043a \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0443 Kia Connect \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0430\u043b\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u044f \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0435. \u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0432 \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443. \u0412 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043a\u0430\u0445 (\u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u044b \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u044b \u0441 \u0435\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c), \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0435, \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u0430\u0445 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430. \u0412\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u043a \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0432 \u0431\u0430\u043a\u0435, \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u0430 \u0438 \u0441\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u2013 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f, \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e \u0435\u0433\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c, \u043d\u0435\u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u0445, \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0430, \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043a\u0435 \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0432 \u0431\u0430\u043a\u0435. Kia Mohave 2022-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e-\u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0435\u043c\u0443 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 Luxe, Prestige, Premium, \u0438 Premium+. \u0412 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u043e\u043d \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0437\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c V6 3,0 (249 \u043b. \u0441., 549 \u041d\u2022\u043c), 8-\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u043c\u044b\u043c \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u043e\u043c \u0441 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0435\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f Terrain Mode Select. \u0412\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u043a \u0432 \u0441\u0435\u043c\u0438\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0432 \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 Premium+ \u0441 \u00ab\u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438\u00bb \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0440\u044f\u0434\u0430. \u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c Kia Mohave 2022-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430: Luxe Prestige Premium Premium+ 4079900 \u0440\u0443\u0431 4264900 \u0440\u0443\u0431 4484900 \u0440\u0443\u0431 4524900 \u0440\u0443\u0431 \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0443\u044e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e Kia Mohave \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u0445 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 Kia \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 www.kia.ru.