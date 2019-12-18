Маркус Хенне назначен на должность генерального директора Genesis Motor China

Маркус Хенне (Markus Henne) назначен генеральным директором Genesis Motor China

В новой должности Хенне будет отвечать за управление всей деятельностью Genesis на территории Китая под непосредственным руководством Уильяма Ли (William Lee), исполнительного вице-президента и главы бренда. Новый генеральный директор приступил к исполнению своих обязанностей 1 декабря 2019 года.

Маркус Хенне имеет богатый опыт работы в премиальном сегменте автомобильной отрасли: значительная часть его деятельности была связана с развитием немецких автобрендов.

Ранее, будучи главой автомобильного концерна в континентальном Китае, Хенне осуществлял контроль над всеми направлениями деятельности, включая организацию продаж, а также создание и развитие новой модели бизнеса в Китае. За время своей работы в должности генерального директора Маркус Хенне добился значительного увеличения объема продаж компании, а также обеспечил бренду репутацию надежного производителя мощных автомобилей в регионе, что привело к быстрому росту узнаваемости и популярности.

«По мере быстрого развития рынка премиальных автомобилей во всем мире, мы приняли решение расширить наш бизнес в Китае для дальнейшего развития бренда, – прокомментировал назначение исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis Уильям Ли. – Лидерские качества Маркуса Хенне и его значительные достижения за время руководства премиальными брендами в континентальном Китае делают его идеальной кандидатурой на должность главы Genesis Motor China. Я уверен, что Маркус способен помочь нам успешно вывести бренд Genesis на рынок Китая, предлагая привлекательные для клиентов продукты и расширяя наше присутствие на крупнейшем автомобильном рынке в мире».

Маркус Хенне присоединяется к Genesis Motor China в преддверии выхода бренда на китайский рынок, о котором будет объявлено дополнительно после завершения технико-экономической экспертизы.