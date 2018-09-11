Двое полицейских, не оплативших мойку служебной машины, предстанут перед судом

Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 35-летних сотрудников ОМВД России по району Хамовники г. Москвы

Следственными органами инспектор патрульно-постовой службы и полицейский-водитель мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч 2 ст. 35, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, с применением специальных средств и насилия) и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, вечером 28 апреля 2018 года обвиняемые в форменном обмундировании на служебной машине прибыли на автомойку, расположенную на ул. Хамовнический вал. Сотрудники полиции попросили вымыть их автомобиль, однако оплачивать работу отказались, сославшись на то, что полицейские моют служебный автомобиль бесплатно.

После того как администратор и сотрудники автомойки отказали им в предоставлении бесплатной услуги, полицейские мойку машины оплатили частично, а один из них нанес рабочему автомойки удар коленом в область паха, причинив потерпевшему закрытую травму и гематому правой половины мошонки.

В дальнейшем, с применением насилия и специальных средств, полицейские доставили двух работников мойки в ОМВД России по району Хамовники г. Москвы.

Продолжая свои противоправные действия, явно выходящие за пределы полномочий, полицейские вернулись на автомойку и потребовали от другого работника вернуть им денежные средства, оплаченные ранее.

Опасаясь применения насилия, работник передал сотрудникам полиции свои личные денежные средства.

Данное уголовное дело возбуждено по материалам проверки Хамовнической межрайонной прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под домашним арестом, сообщил источник.