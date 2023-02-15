Exeed запускает программу путешествий Exeed Travel

EXEED запускает проект автопутешествий на флагманских автомобилях бренда

Участников ждут самые красивые маршруты, уникальные впечатления и бескомпромиссный уровень комфорта в компании единомышленников

Среди маршрутов – неизведанная Карелия, лед Байкала и космодром Байконур.

Формат поездки на автомобиле позволяет получить ни с чем не сравнимое удовольствие от дороги и ощутить полную свободу, без необходимости подчиняться расписанию общественного транспорта или погодным условиям.

Путешествовать на автомобиле – значит совершать новые открытия, а сделать это стало еще удобнее с проектом EXEED Travel, который предлагает исследовать уникальные и красивейшие маршруты за рулем внедорожника EXEED VX.

Маршруты, которые ждут участников проекта, смело можно назвать труднодоступными: самостоятельно до них добраться сложно – как в силу отдаленности, так и в силу закрытости объектов. При всем их разнообразии, объединяет эти направления одно: и на горных серпантинах, и в песчаных степях, и на лесных дорогах, и конечно, на магистралях EXEED VX чувствует себя уверенно и дарит невероятное удовольствие от вождения.

С проектом EXEED Travel можно оказаться в отдаленных уголках Карелии, на льду Байкала, покорить Шелковый путь или понаблюдать за запуском ракеты на космодроме Байконур. Куда бы ни отправились путешественники, колонну всегда сопровождает опытный инструктор, который не только обеспечивает максимальную безопасность, но и помогает преодолеть самые сложные участки. Особое внимание уделяется экскурсионной и гастрономической составляющей тура, поэтому любую поездку можно по праву назвать уникальным разносторонним опытом, который принесет незабываемые эмоции, новые знакомства и навыки вождения в самых разнообразных условиях.

На старте проекта участникам предложено 6 маршрутов: Карелия – Заонежье и Приладожье, озеро Байкал, жемчужины Узбекистана, горные красоты Тянь-Шаня и эпицентр российской космонавтики Байконур. Маршрут занимает около 5-6 дней, в путешествие можно отправиться с семьей, друзьями или найти компанию непосредственно в поездке. Подробности – на сайте EXEED Travel Club (exeed-travel.ru)