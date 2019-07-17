V60 Cross Country скоро появится у всех дилеров Volvo Cars

Volvo Car Russia объявляет о начале первых поставок вседорожника V60 Cross Country официальным дилерам в России, Белоруссии и Казахстане. В течение июля появление автомобиля ожидается у всех дилеров Volvo Cars.

«Уже в ближайшие дни первые клиенты, сделавшие предзаказы, смогут уехать из дилерских центров Volvo Cars на своих новеньких V60 Cross Country. Если судить по текущему банку контрактов, автомобиль явно пришёлся по вкусу бывшим владельцам Volvo XC70, хотя мы также видим среди первых клиентов достаточное число тех, кто никогда прежде не ездил на Volvo», – комментирует Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia.

Новый вседорожник стал органичным дополнением линейки Cross Country, которую отличает повышенная проходимость с момента её презентации в 1997 году. Клиренс V60 Cross Country составляет внушительные 210 мм. Уже в базовой комплектации вседорожник оснащается полным приводом и рядом технологий-ассистентов: функцией автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control), электронной системой стабилизации (Electronic Stability Control), системой контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control) и специальным внедорожным режимом вождения. Эти и другие системы делают новый V60 Cross Country одним из самых технологически совершенных автомобилей в своём сегменте.

Volvo V60 Cross Country производится на заводе в Торсланда (Швеция). О старте приёма заказов на модель было объявлено в начале апреля. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Cross Country Plus с бензиновым двигателем T5 (250 л.с.). Рекомендуемая розничная стоимость составляет 3 069 000 рублей. Полный список предлагаемых опций доступен в конфигураторе на официальном сайте.