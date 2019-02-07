Первую в России специализированную автомойку для беспилотников построят в 2021 году

Первую специализированную автомойку для беспилотных и V2X-автомобилей в России планируют построить в 2021 году

Проект такого объекта уже разработан специалистами НТИ «Автонет». Дело в том, что процесс мойки для таких высокоинтеллектуальных автомобилей – достаточно сложный и кропотливый. Здесь требуются не только особые «щадящие» щетки, которые не способны повредить датчики, но и соблюдение целого ряда других условий.

«Важно следить за тем, чтобы не было остатков моющего средства, чтобы рядом с датчиками, определяющими окружение, не было пыли, насекомых, каких-то других посторонних предметов, – говорят представители компании «Автонет». – Неосторожная уборка, а точнее – неквалифицированная, может привести к тому, что сенсоры будут сбиты». Соответственно, автомобиль с нарушенными датчиками, выйдя после такой мойки на дорогу, может создать опасную ситуацию.

Почему строительство планируют на 2021 год? К этому времени, считают в НТИ, количество автоматизированной техники в городах России уже потребует соответствующей инфраструктуры. Чтобы уменьшить влияние «человеческого фактора» на процесс чистки, со временем такие автомойки тоже планируют сделать автоматизированными. А в дальнейшем, по мере увеличения числа беспилотников, могут появиться целые сети клининговых станций.

Очевидно, что в целях рентабельности такие автомойки вынуждены будут обслуживать и обычные автомобили. Насколько актуален данный проект для нашей страны сегодня? Напомним, что с 1 декабря 2018 года в России официально стартовал эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, в рамках которого на дорогах Москвы и Татарстана должны начаться тесты 100 легковых автомобилей. Кроме того, в декабре 2018 года в Рязанской области начали тестировать первые автоматизированные снегоуборочные машины.

Не так давно официальный сайт НТИ уже сообщал, что в ближайшие 10 лет в России появится новая профессия – «Судья беспилотных автомобилей» или «Комиссар по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками». Теперь становится очевидным, что беспилотники могут потребовать создание целого ряда новых профессий.

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