Представлен обновленный спорткар Audi TT RS

Audi представила обновленное исполнение купе и кабриолета TT RS — флагманской версии компактного спорткара

Автомобили получили новую решетку радиатора и иные бампера, а также измененное оформление интерьера и более богатое оснащение. Главным визуальным отличие модернизированного спорткара стало новое антикрыло, а также возможность заказать синие или красные декоративные элементы для отделки салона.

Audi TT RS оснащается 400-сильным 2,5-литровым бензиновым турбомотором с доработанной 7-ступенчатой коробкой передач S tronic. В базовое оснащение также входят полный привод и спортивная подвеска.

Напомним, премьера обновлённого Audi TT состоялась в декабре 2018 года, модернизированная Audi TTS была показана в январе 2019 года.

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