Представлен обновленный спорткар Audi TT RS

Представлен обновленный спорткар Audi TT RS
Февраль 07 12:31 2019

Audi представила обновленное исполнение купе и кабриолета TT RS — флагманской версии компактного спорткара

Audi TT RS Coupe 2019Автомобили получили новую решетку радиатора и иные бампера, а также измененное оформление интерьера и более богатое оснащение. Главным визуальным отличие модернизированного спорткара стало новое антикрыло, а также возможность заказать синие или красные декоративные элементы для отделки салона.Audi TT RS Coupe 2019

Audi TT RS оснащается 400-сильным 2,5-литровым бензиновым турбомотором с доработанной 7-ступенчатой коробкой передач S tronic. В базовое оснащение также входят полный привод и спортивная подвеска.Audi TT RS Coupe 2019

Напомним, премьера обновлённого Audi TT состоялась в декабре 2018 года, модернизированная Audi TTS была показана в январе 2019 года.

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AudiTTTT RS Coupé
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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