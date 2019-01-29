Maserati Winter Experience 2019 стартует в Санкт-Морице

Официальный дебют новой ограниченной серии Maserati Levante Vulcano

Maserati Winter Experience стартовал с Кубка мира по поло на снегу в Санкт-Морице, где Maserati является Спонсором команды и Официальным автомобилем. Зимние активности марки с трезубцем включают в себя мероприятия, тест- драйвы и экспозиции на самых престижных зимних курортах: в Санкт-Морице, Китцбюэле, Ортизеи и Сельве в Доломитах и в Бакейре и Андорре в Пиренеях. Благодаря проходящему в пяти странах Maserati Winter Experience клиенты и поклонники марки смогут насладиться экстраординарными динамическими качествами обновленного модельного ряда 2019 года – самого всеобъемлющего и изысканного в истории Maserati. Новый селектор коробки передач, высокотехнологичные элементы оснащения и вспомогательные системы, включая Систему активной безопасности IVC (Integrated Vehicle Control), теперь входят в стандартную комплектацию всех моделей.

Санкт-Мориц встретил гостей Maserati и всех приехавших на курорт морозом на покрытом льдом озере, но они были вознаграждены насыщенным событиями уик-эндом, включавшим в себя тест-драйвы на снегу и увлекательные соревнования по поло с высоким гандикапом. В захватывающей финальной игре команда Team Badrutt’s Palace взяла верх над командой Team Maserati со счетом 7:3, таким образом одержав победу в Кубке мира по поло на снегу в Санкт-Морице. Среди присутствующих гостей был ряд VIP-персон, таких как британская звезда поло Малкольм Борвик (Malcolm Borwick) и чемпион мира по слалому Джорджо Рокка (Giorgio Rocca). Присутствие Maserati в Polo Village стало одним из ярких событий спортивного уик-энда благодаря презентации новой ограниченной серии Maserati Levante Vulcano, которая будет выпущена в количестве всего 150 автомобилей для европейских и азиатских рынков.

Для клиентов, участвующих в Maserati Snow&Ice Experience, весь модельный ряд Maserati 2019 года был доступен для тест-драйвов на сложных горных маршрутах, полную безопасность на которых обеспечил опыт профессиональных водителей из Maserati Master Driving Academy, а также для заездов на замерзшем озере Замедан.

Жители и гости Санкт-Морица смогут продолжить наслаждаться присутствием Maserati благодаря флагманскому шоуруму марки с трезубцем, который расположен на центральной улице Via Maestra и открыт круглый год. Посетители шоурума имеют возможность погрузиться в мир Maserati, познакомиться с продуктами компании и лично испытать мастерство исполнения итальянской марки роскошных автомобилей.