Renault Arkana был представлен в арт-парке “Никола-Ленивец”

В рамках проведения ADIDAS SPORT-MARAFON TRAIL гостям был представлен новый купе-кроссовер Renault ARKANA

В арт-парке «Никола-Ленивец» для гостей и участников ADIDAS SPORT-MARAFON TRAIL был представлен совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA. У гостей стенда Renault в стартовом городке была возможность познакомиться с дизайном экстерьера и интерьера ARKANA, а также записаться на прохождение тест-драйва модели одними из первых.

На протяжении прошедших выходных гости мероприятия могли принять участие в увлекательном квесте «Испытай свою силу» и выиграть призы, главным из которых стал недельный тест-драйв Renault ARKANA. Цель квеста заключалась в прохождении 12 испытаний на логику, которые были интегрированы в арт-объекты Никола-Ленивца. Победитель был определен по результатам времени прохождения квеста из 45 команд-участниц.

Кроме того, около 100 гостей арт-парка прошли тест-драйв электромобилей Renault Twizy, надежного внедорожника Renault Duster и стильного полноприводного кроссовера Renault Kaptur.

Команда сотрудников Renault Россия также приняла участие в ADIDAS SPORT-MARAFON TRAIL и финишировала на дистанции «Ротонда» (10км).

ADIDAS SPORT-MARAFON TRAIL – первый трейл в рамках партнерства Renault Россия и серии забегов Wild Trail. Официальными автомобилями поддержки трейла в арт-парке «Никола-Ленивец» стали SUV-модели: кросс-седан Logan Stepway, Sandero Stepway в версии City, Kaptur в версии Extreme, внедорожник Duster лимитированной серии Adventure, флагманский кроссовер Koleos, а также новый фургон Master в оранжевом цвете.

Все дистанции ADIDAS SPORT-MARAFON TRAIL рождаются среди арт-объектов культового арт-парка «Никола-Ленивец». «Ротонда» (10км) и «Штурм Неба» (забег для детей на 500м) проходят полностью на территории арт-парка, а дистанции «Тропа Мёбиуса» (35км), «Жар-Птица» (57км), «Бобур» (108км) и «Ленивец» (165км) позволяют участникам выйти за его пределы, увидеть всю красоту национального парка «Угра».

Серия трейловых забегов Wild Trail – захватывающие и технически сложные забеги для продвинутых трейлраннеров и начинающих бегунов, которые проходят в Дагестане, Абхазии, Сочи, Калужской области, Московской и Костромской областях. В каждом забеге команда Wild Trail стремимся достичь самого высокого уровня организации и подарить множество впечатлений всем участникам. Количество бегунов, принимающих участие в забегах Wild Trail, растет с каждым годом: в 2017 году оно составляло всего 900 человек, к 2020 году команда Wild Trail намерена привлечь более 10 000 участников.

Компания Renault Россия поддерживает активные виды спорта и в этом году стала генеральным партнером забегов Wild Trail. В рамках сотрудничества компания предоставляет широкий парк SUV-моделей Renault, которые будут использоваться в процессе организации забегов, проходящих в условиях бездорожья.

Компания Renault Россия традиционно выступает партнером различных спортивных, социальных и благотворительных мероприятий. С 2017 года проводится спортивно-благотворительный проект «Беги вместе с Renault Россия!», в котором принимают участие сотрудники компании и их семьи, а в этом году у самых быстрых из них была возможность пробежать Парижский марафон.