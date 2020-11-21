В России вырос спрос на гаражи и машиноместа

\u041d\u0435\u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044f \u0438 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043e\u043a \u043f\u043e \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u043c \u043f\u043e\u0432\u043b\u0438\u044f\u043b\u043e \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f, \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0410\u0432\u0438\u0442\u043e \u041d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0435 \u0438\u0449\u0443\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432: \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u043d\u0430 18% \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0438 \u0438 \u043d\u0430 40% \u2014 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0430. \u041f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u044b\u043c \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d. \u0411\u0435\u0437\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e, \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0430, \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u044c, \u0434\u043b\u044f \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u2014 \u0438 \u0441 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439\u0441\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0441\u0442\u0438\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e, \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0438 \u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0446\u0435\u043b\u0435\u0441\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u043c \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u0435\u0435 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f: \u0434\u043b\u044f \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0435\u0449\u0435\u0439, \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0438\u0445 \u0437\u0430\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043e\u043a \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0440\u043e\u0436\u0430\u044f (\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0433\u0440\u0435\u0431). \u0410 \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u0438\u043c\u0447\u0438\u0432\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044f\u0442 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430: \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0432 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0431\u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430. \u0412 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0432\u043e\u043b\u043d\u044b \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438, \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0435\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0430 \u0441 \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u043e\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0443\u0442\u0435\u043c \u0438\u0445 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c. \u041f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u0432 \u0435\u0433\u043e \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0426\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0436\u0438\u043b\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0440\u043e\u0441\u0442, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445, \u0434\u0432\u0443\u0445\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440 \u0438 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0439, \u0432 \u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0430\u043a 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\u043e\u0431\u0449\u0435\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u0441 \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u043e\u043c, \u0433\u0434\u0435 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u0438 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430 \u2014 \u0431\u0435\u0437 \u0443\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0443 \u0437\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0430\u043f\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043f\u043b\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0443\u0433\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432. \u0412 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b 46%, \u0432 \u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a\u0435 \u2014 39%, \u0432 \u0422\u044e\u043c\u0435\u043d\u0438 \u2014 32%. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0439 \u0434\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435\u0439 \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u043c \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0438 \u0421\u043e\u0447\u0438 \u2014 \u0442\u0430\u043c \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c 6 \u0437\u0430\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0410 \u0432\u043e\u0442 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\u0441\u043d\u043e\u0441 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 \u0441 \u043e\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432 \u0437\u0435\u043c\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0440\u0435\u0434\u044b. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043e\u0434\u043d\u0438 \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 600 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u043d\u0441\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u043d\u043e\u0441\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0438\u0436\u0435. \u0421\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0435 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 \u0421\u043e\u0447\u0438 \u2014 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0435 \u0438\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 1,9 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043e\u0431\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435, \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u043e\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0412 \u0421\u043e\u0447\u0438 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043b \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442 \u0442\u0430\u043a \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u00ab\u0436\u0438\u043b\u044b\u0445 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435\u0439\u00bb \u2014 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0430\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043e\u0442 \u043c\u043e\u0440\u044f \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445. \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438. \u0422\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0430 1. \u0420\u044b\u043d\u043e\u043a \u043a\u0443\u043f\u043b\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435\u0439 \u0438 \u0435\u0433\u043e \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0430, \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c 2020 \u0420\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 (\u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c 2020 \u043a \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044e 2019) \u041f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430\u0434 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430, \u0440\u0443\u0431. \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 (\u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c 2020 \u043a \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044e 2019) \u0412\u0441\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f 18% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 250 000 0% \u0412\u043e\u043b\u0433\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434 14% \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 190 000 15% \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436 36% \u0432 2 \u0440\u0430\u0437\u0430 260 000 0% \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0431\u0443\u0440\u0433 28% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 400 000 0% \u0418\u0440\u043a\u0443\u0442\u0441\u043a 20% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 350 000 9% \u041a\u0430\u0437\u0430\u043d\u044c 12% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 300 000 7% \u041a\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434 10% \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 270 000 13% \u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440 18% \u0432 2 \u0440\u0430\u0437\u0430 450 000 13% \u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a 39% \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 400 000 0% \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 -12% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 600 000 20% \u041d\u0438\u0436\u043d\u0438\u0439 \u041d\u043e\u0432\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 6% \u0432 5 \u0440\u0430\u0437 300 000 13% \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a 46% \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 300 000 7% \u041e\u043c\u0441\u043a 37% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 200 000 11% \u041f\u0435\u0440\u043c\u044c 2% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 240 000 9% \u0420\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432-\u043d\u0430-\u0414\u043e\u043d\u0443 32% \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 450 000 2% \u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0430 11% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 300 000 0% \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433 14% \u0432 6 \u0440\u0430\u0437 250 000 14% \u0421\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 14% \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 200 000 11% \u0421\u0435\u0432\u0430\u0441\u0442\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c 12% \u0432 2 \u0440\u0430\u0437\u0430 450 000 13% \u0421\u043e\u0447\u0438 26% \u0432 6 \u0440\u0430\u0437 1 900 000 19% \u0422\u043e\u043c\u0441\u043a 8% \u0432 2 \u0440\u0430\u0437\u0430 370 000 6% \u0422\u044e\u043c\u0435\u043d\u044c 32% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 300 000 5% \u0423\u043b\u044c\u044f\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a 25% \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430 240 000 9% \u0423\u0444\u0430 18% \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 320 000 0% \u0427\u0435\u043b\u044f\u0431\u0438\u043d\u0441\u043a 30% \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 160 000 0% \u041d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 (\u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c 600 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043f\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438) \u0438 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441 \u2014 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043f\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u0438\u043d \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f: \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435\u043c 2019 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 40%. \u0412 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u2014 \u0421\u0435\u0432\u0430\u0441\u0442\u043e\u043f\u043e\u043b\u0435, \u0427\u0435\u043b\u044f\u0431\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u2014 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u043e\u043d \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 2,5 \u0440\u0430\u0437\u0430. \u0426\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 3% \u0432 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u0430\u0445 \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b. \u0412\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043e\u0449\u0443\u0442\u0438\u043c\u044b\u043c, \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435-\u043d\u0430-\u0414\u043e\u043d\u0443 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430 31%, \u0430 \u0432 \u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0435 \u2014 \u043d\u0430 19%. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435 \u0432\u0435\u0437\u0434\u0435: \u0432 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0430, \u043d\u0430\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432, \u043f\u043e\u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438. \u00ab\u041d\u0430 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0434 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0430\u043c\u0438. \u041f\u043e \u0441\u0443\u0442\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u043b\u0438\u0448\u044c \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438: \u0441 1 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f 2017 \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b \u0432 \u0441\u0438\u043b\u0443 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d 315-\u0424\u0417 \u043e\u0442 03.07.2016, \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c\u0443 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u2014 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0441\u043e\u043e\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u2014 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u044f\u0442\u044c \u0438\u0445 \u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0442\u044c \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0441 \u0438\u0445 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435\u043c. \u042d\u0442\u043e \u0434\u0430\u043b\u043e \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a \u043a \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044e \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e \u043f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u0430\u0445 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u043b\u043e\u0432, \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0443 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u0443\u043d\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0438, \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u043e\u043c, \u0437\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0442 \u043a \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c-\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0438\u0445 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0412 \u0442\u0430\u043a\u043e\u043c \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u0442 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u0430\u0434\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0435 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u0445 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0435 \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432. \u0422\u0430\u043a, \u043f\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0437\u0430 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0432 8,5 \u0440\u0430\u0437 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435\u0439 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435\u00bb, \u2014 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0435\u0432, \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u0437\u0430\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0410\u0432\u0438\u0442\u043e \u041d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0422\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0430 2. \u0420\u044b\u043d\u043e\u043a \u043a\u0443\u043f\u043b\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442 \u0438 \u0435\u0433\u043e \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0430, \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c 2020 \u0420\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 (\u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c 2020 \u043a \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044e 2019) \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430, \u0440\u0443\u0431. \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 (\u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c 2020 \u043a \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044e 2019) \u0412\u0441\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f 40% 600 000 3% \u0412\u043e\u043b\u0433\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434 -32% 550 000 10% \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436 75% 555 000 12% \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0431\u0443\u0440\u0433 85% 415 000 4% \u0418\u0440\u043a\u0443\u0442\u0441\u043a 10% 750 000 0% \u041a\u0430\u0437\u0430\u043d\u044c 58% 450 000 0% \u041a\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434 95% 500 000 0% \u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440 23% 450 000 13% \u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a 57% 700 000 -1% \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 33% 900 000 13% \u041d\u0438\u0436\u043d\u0438\u0439 \u041d\u043e\u0432\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 59% 680 000 -1% \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a 54% 500 000 6% \u041e\u043c\u0441\u043a 90% 225 000 -10% \u041f\u0435\u0440\u043c\u044c -13% 445 000 -1% \u0420\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432-\u043d\u0430-\u0414\u043e\u043d\u0443 71% 850 000 31% \u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0430 14% 595 000 19% \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433 63% 600 000 0% \u0421\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 124% 550 000 -20% \u0421\u0435\u0432\u0430\u0441\u0442\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c 169% 800 000 14% \u0421\u043e\u0447\u0438 146% 850 000 -15% \u0422\u043e\u043c\u0441\u043a 0% 550 000 -10% \u0422\u044e\u043c\u0435\u043d\u044c 56% 450 000 13% \u0423\u043b\u044c\u044f\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a -33% 270 000 -16% \u0423\u0444\u0430 37% 550 000 -3% \u0427\u0435\u043b\u044f\u0431\u0438\u043d\u0441\u043a 163% 480 000 -6%