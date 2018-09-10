Hyundai Solaris возглавил ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в России

За первую половину 2018 года в России угнано 600 Hyundai Solaris

Как показывает статистика, активность автоугонщиков в России за последние 5 лет существенно снизилась. Так, в 2013 году по стране было зафиксировано 44,7 тысяч угонов, в 2017 году – 28,3 тысяч, а за первую половину 2018 года – всего 11,5 тысяч. Тем не менее, эксперты провели свое исследование и назвали ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в РФ в 2018 году.

Лидером рейтинга и самой угоняемой моделью в российском автопарке, по данным аналитиков Russian Automotive Market Research, стал южнокорейский седан Hyundai Solaris – с его участием за первую половину 2018 года было зафиксировано целых 600 подобных преступлений.

Второе место занял еще один популярный среди россиян «кореец» — KIA Rio. На него «позарились» 450 автоугонщиков.

Третьей стала отечественная «классика» — ВАЗ-2107, которую за отчетный период угнали 400 раз.

Четвертую и пятую строчку заняли Toyota Camry и ВАЗ-2109, с участием которых было зафиксировано 390 и 310 угонов соответственно.

За ними в ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в России также вошли: ВАЗ-2109 (310 шт.), ВАЗ-2106 (300 шт.), Ford Focus (250 шт.), ВАЗ-2114 (210 шт.), KIA Sportage (200 шт.) и ВАЗ-2110 (190 шт.).