В сети появились фото нового Mercedes-Benz GLE

Ожидается, что новинку оснастят двигателем объемом 3,0 литра

В сети опубликовали фотографии нового кроссовера Mercedes-Benz GLE почти без камуфляжной плёнки, которая осталась частично на фарах. На снимках модель в версии AMG транспортируют, однако куда не известно., сообщает ВЕРСИЯ — ИНФО.

Кроссовер Mercedes-Benz GLE AMG получил черные вставки на бампере. Несмотря на то, что кроссовер получил ряд внешних доработок, разработчикам удалось сохранить фирменные форму задних окон и стоек крыши.

Специалисты считают, что новый Mercedes-Benz GLE стал длиннее на 80 мм и теперь достигает 4 930 мм. Кроссовер построен на модульной архитектуре MHA, которая ранее легла в основу моделях класса Е и S.

В базе Mercedes-Benz GLE AMG оставили пружинную подвеску, а для дорогих модификаций предлагают пневмоподвеску. В списке оснащения числится пакет Off-Road, который значительно улучшит внедорожный потенциал. Ожидается, что новинку оснастят двигателем объемом 3,0 литра с шестью цилиндрами и коробкой-автомат 9G-tronic.