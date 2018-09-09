В сети появились фото нового Mercedes-Benz GLE

В сети появились фото нового Mercedes-Benz GLE
Сентябрь 09 11:04 2018

Ожидается, что новинку оснастят двигателем объемом 3,0 литра

В сети опубликовали фотографии нового кроссовера Mercedes-Benz GLE почти без камуфляжной плёнки, которая осталась частично на фарах. На снимках модель в версии AMG транспортируют, однако куда не известно., сообщает ВЕРСИЯ — ИНФО.

Mercedes-Benz GLE

Кроссовер Mercedes-Benz GLE AMG получил черные вставки на бампере. Несмотря на то, что кроссовер получил ряд внешних доработок, разработчикам удалось сохранить фирменные форму задних окон и стоек крыши.

Mercedes-Benz GLE

Специалисты считают, что новый Mercedes-Benz GLE стал длиннее на 80 мм и теперь достигает 4 930 мм. Кроссовер построен на модульной архитектуре MHA, которая ранее легла в основу моделях класса Е и S.

Mercedes-Benz GLE

В базе Mercedes-Benz GLE AMG оставили пружинную подвеску, а для дорогих модификаций предлагают пневмоподвеску. В списке оснащения числится пакет Off-Road, который значительно улучшит внедорожный потенциал. Ожидается, что новинку оснастят двигателем объемом 3,0 литра с шестью цилиндрами и коробкой-автомат 9G-tronic.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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