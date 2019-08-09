Mulliner восстанавливает культовый Bentley Corniche

Возвращение культовой модели в истории марки: Bentley Corniche полностью воссоздан специалистами ателье Mulliner

• Искусная работа с применением оригинальных и воссозданных деталей

• Оригинальный Corniche 1939 года был утрачен во время бомбежки во Франции во время Второй мировой войны

• Воссозданная модель Corniche будет впервые представлена в Salon Privé в сентябре и пополнит парк Bentley Heritage, путешествующий на фестивали и выставки по всему миру

Компания Bentley воссоздает давно утраченный автомобиль из прошлого, который воплощает важнейшей этап эволюции марки. Восстановленная версия единственного в мире автомобиля Corniche 1939 года демонстрирует свойственный Bentley изысканный высокотехнологичный дизайн, безграничные возможности мастеров ателье индивидуальных заказов Mulliner и является недостающим звеном между легендарными моделями Embiricos 4¼ Litre и R Type Continental.

Автомобиль Corniche, на сегодняшний день единственный в своем роде благодаря искусной работе мастеров ателье Mulliner, задумывался как более мощная версия нового MkV saloon и технологическое новшество, выпуск которого был запланирован на октябрь 1939 года. Стилистика Corniche стала решительным шагом вперед по сравнению с традиционными моделями Bentley 1920-x и 1930-х гг., поскольку предполагала обтекаемую форму для обеспечения более высокой скорости и мощности, что нашло отражение в послевоенных моделях от R Type Continental и до самого современного Continental GT.

Оригинальная модель Corniche была утрачена во Франции в начале Второй мировой войны. Автомобиль получил серьезные повреждения в аварии при прохождении дорожных испытаний во Франции в августе 1939 года и был отправлен на ремонт. Его ходовая часть благополучно добралась до завода Bentley в Дерби, а кузов был уничтожен во время бомбежки в Дьеппе позже в том же году, после чего его никто не видел. Проект был запущен несколько лет назад волонтерами Фонда памяти У. О. Бентли и Фондом памяти Сэра Генри Ройса, но в феврале 2018 года за его реализацию взялся председатель правления и глава Bentley Motors Эдриан Холмарк, поручивший восстановить автомобиль к 2019 году в честь столетия марки Bentley.

«Corniche 1939 года был значительным этапом эволюции Bentley, и это можно ясно увидеть, если мы поставим его в один ряд с более поздней и ставшей культовой моделью R Type Continental. Это знаковая модель в истории марки, подтверждающая, что даже в те времена легендарный британский автопроизводитель находился на передовой дизайна и технологической мысли. Восхитительная воссозданная версия Corniche от ателье Mulliner демонстрирует наше мастерство как в восстановлении культовых автомобилей золотой коллекции Bentley, так и в создании роскошных индивидуализированных современных моделей», – отмечает Эдриан Холмарк.

Проектом занялось ателье персонализации Mulliner, которое с 1970-х гг. создает единственные в своем роде модели для искушенных коллекционеров и членов королевской семьи, такие как два государственных лимузина производства 2002 года. Сегодня ателье также персонализирует серийные модели в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиентов. Модель Corniche стала первым историческим проектом для Mulliner, продемонстрировавшим безграничные возможности его мастеров в создании и восстановлении автомобилей. Для реализации проекта были использованы только оригинальные чертежи и мастерство специалистов ателье Mulliner – собственного подразделения Bentley по выполнению индивидуальных заказов. Уникальная модель Corniche была восстановлена в Крю на основе оригинальных механических компонентов Corniche и MkV и полностью воссозданного кузова, детально повторяющего оригинальный.

«Мы проделали потрясающую командную работу. В подразделении Mulliner и Bentley Motors в целом трудятся высококвалифицированные мастера, которые они безмерно гордятся результатом своей работы над этим автомобилем», – отмечает шеф-дизайнер Bentley и директор ателье Mulliner Штефан Зилаф.

Corniche впервые предстанет перед публикой в Salon Privé в Бленхеймском дворце в сентябре, а затем присоединится к парку Bentley Heritage, чтобы путешествовать по миру в составе выставок вместе с такими автомобилями, как W.O. Bentley’s 8 Litre и Birkin Team Blower.

Восстановление легенды

Многие детали, произведенные для создания следующих моделей Corniche, хранились до начала 1970-х гг., а после были проданы специалистам и энтузиастам. Затем в 2001 году автомобильный историк и бывший директор Bentley Кен Ли решил попробовать использовать оригинальные детали как основу для воссоздания модели Corniche. Проект был запущен в Дерби. Волонтеры начали собирать информацию и детали для сбора ходовой части. К 2008 году компания Bentley Motors усилила инвестиции в проект. С этого момента началась работа над рамой из ясеня и алюминиевым кузовом при участии ателье Ashley & James в Лаймингтоне, графство Гэмпшир. Кузов был создан на основе эскизов, предоставленных для проекта семьей оригинального разработчика модели Жоржа Полена. Активная фаза реализации проекта наступила, когда он был поручен ателье Mulliner по просьбе председателя правления и главы Bentley Motors Эдриана Холмарка.

За реализацию проекта по воссозданию Corniche отвечала команда из четырех человек: Кен Ли; глава подразделения Bentley Heritage Робин Пил; Иан Брумхол, производственный директор Mulliner и Глин Дейвис, руководитель специальных проектов Mulliner. Многие члены команды Mulliner и другие сотрудники компании Bentley Motors уделили работе над Corniche свое личное время, внесли свой вклад и сотрудники других подразделений. Команда, работающая на производстве Mulsanne по направлению подготовки кузова к окраске, по-прежнему изготавливает детали вручную и участвовала в финальной искусной отделке панелей.

В лакокрасочной лаборатории потратили не один час на производство образцов цвета основной части кузова Imperial Maroon и боковой полоски Heather Grey на основе немногочисленных имеющихся описаний. Руководитель ателье внутренней отделки Даррен Дэй и его команда использовали автоматизированное проектирование для разработки кресел и отделки дверей на основе подробной исторической справки, а команда внутренней отделки Mulliner использовала эти проекты в своей работе для создания интерьера в стиле Vanvooren, воплощающего дух эпохи, используя цвет кожи Connolly Vaumol, текстиль West of England и ковровое покрытие из рулона, который обнаружили на складе.

В ателье Mulliner главный плотник Гэри Бэдсон разработал паровую камеру, позволившую ему сгибать детали из дерева для внутренней окантовки окон, и нередко проводил несколько часов над паром, добиваясь нужного угла изгиба. Другие члены команды трудились над воссозданием передней решетки, используя автоматизированное проектирование для анализа воздушного потока и разработки каждой отдельной пластины. В соответствии с этими проектами искусные мастера по металлу работали над решеткой в течение трех месяцев. Шесть подмастерий Mulliner, один из которых даже создал аутентичный ящик для инструментов для багажника Corniche, также участвовали в работе над проектом автомобиля, реализованным в Mulliner. Специалисты ателье уделили внимание каждому аспекту проекта. Все было создано с нуля: от особых оттенков цвета под названиями Imperial Maroon и Heather Grey до уникальной внутренней отделки и аксессуаров, таких как ящик для инструментов и даже накладки порогов дверей.

Оригинальный Corniche 1939 года

В конце 1930-х гг. греческий гонщик Андре Эмбирикос заказал спортивный автомобиль Bentley на основе старой ходовой части 4¼ Litre. Модель была разработана Жоржем Поленом и выполнена французской мастерской Pourtout. Несмотря на то, что автомобиль был создан по частному заказу, им в тайне восхищались как инженеры, так и руководство Bentley, и все были убеждены, что заводу следует выпустить более спортивную версию нового MkV saloon.

Все согласились, что идею стоит опробовать путем создания Corniche. Модель должна была иметь легкую ходовую часть, быть выполнена из ультратонкой стали, оснащена улучшенной версией двигателя MkV и коробкой передач с повышающей высшей передачей. Автомобиль Corniche был выполнен компанией Bentley в сотрудничестве со сторонними партнерами: французский дизайнер автомобилей Жорж Полен разработал проект кузова, а компания Carrosserie Vanvooren реализовала его.

Автомобиль был готов к маю 1939 года и испытан на гоночной трассе Бруклендс, где развил скорость свыше 160 км/ч – существенное усовершенствование по сравнению со стандартным MkV. Обтекаемые формы только набирали популярность в производстве серийных автомобилей того времени, поэтому мягкие линии Corniche опережали свое время. Стало понятно, что огромный прямой радиатор на традиционном Bentley негативно сказывался на максимальной скорости, и это понимание отразилось в сглаженном силуэте передней части Corniche. Кузов без средней дверной стойки с дверями на задних петлях также представлял собой изумительное новшество для того времени, а замысловатые изгибы передних крыльев и вытянутая форма задних заметно отличались от типичной стилистики эпохи. Для консервативной Британии 1930-х гг. это была настоящая революция.

После Бруклендса Corniche отправился во Францию для испытаний в дорожных условиях, но в июле 1939 года он был поврежден при столкновении с автобусом и возвращен в мастерскую Vanvooren на ремонт и доработку кузова. 8 августа ремонт был завершен, и автомобиль забрал водитель-испытатель Bentley, который направился прямиком в депо Bentley в Шатору для проведения испытаний. Он уже приближался к месту назначения, когда на дорогу перед Corniche выскочил другой автомобиль. Водитель-испытатель Bentley был вынужден резко свернуть и врезался в дерево. Автомобиль перевернулся на бок, что привело к его серьезному повреждению. Corniche должен был участвовать в автомобильных выставках в Эрлс-Корт и в Париже позже в том же году, поэтому нельзя было терять ни минуты. Кузов отделили от ходовой части, ее отправили обратно к Крю, а кузов передали в местную мастерскую во Франции.

В конце концов работа над кузовом Corniche во Франции была завершена, и его отвезли в Дьепп, чтобы переправить домой. Однако административная ошибка послужила причиной задержи в порту, и пока кузов Corniche ожидал своей очереди на отправку, он был уничтожен в ходе сильнейшей бомбежки Дьеппа во время Второй мировой войны.

Празднование столетия Bentley

10 июля 2019 года компания Bentley отметила свое столетие – невероятный рубеж, которого удалось достичь лишь немногим компаниям. Юбилейный год был отмечен непрерывной чередой специальных мероприятий и торжеств по всему миру. Они продемонстрировали эволюцию автомобилей марки за последние 100 лет, особо подчеркнув глобальный успех компании сегодня и потрясающие перспективы инноваций в будущем.