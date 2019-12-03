Завод Total в Ворсино отмечает первый год со дня запуска

В строительство вложено 50 миллионов долларов США, отдача от инвестиций началась с первого же года функционирования комплекса

На сегодняшний день на предприятии налажено производство моторных масел и смазочных материалов 6 брендов, включая TOTAL и Elf. Заявленная производственная мощность предприятия — 40 000 тонн автомобильных и промышленных смазочных материалов в год, с возможностью увеличения до 70 000 тонн в год. При этом план производства на 2019 год перевыполнен на 4 000 тонн: 36 000 т против запланированных 32 000 т.

К концу первого года работы завода суммарный объем готовой продукции переступил отметку в 54 250 единиц, количество наименований выпускаемой продукции за период с октября 2018 по октябрь 2019 увеличилось в три раза: с 34 до 103.

Отметив первую годовщину, завод продолжает наращивать мощности: инвестиции в расширение производства в 2020 году составят порядка 3 миллионов долларов США. Логистические возможности завода позволяют покрывать не только российский рынок, но и поставлять продукцию Total в страны СНГ.

«Завод Total оснащен самым современным оборудованием с использованием наших новейших технологий и разработок. Его запуск позволил обеспечить более широкое разнообразие высококачественных продуктов для российских потребителей и для экспорта в страны ближнего зарубежья. Функционирование завода в Ворсино не только усиливает присутствие Total в России в целом, но и способствует всестороннему развитию Калужской области в частности, повышая ее престиж как региона устойчивого процветания», — отметил Богдан Янко, директор завода.

Высокотехнологичный завод Total по производству и смешиванию моторных масел и смазочных материалов — наукоемкое и стратегически важное предприятие. С его запуском Total стал еще на шаг ближе к позиции одного из лидеров российского рынка в сегменте премиальных автомобильных и индустриальных смазочных материалов.