Россия попрощалась с седаном  Lexus GS

Россия попрощалась с седаном  Lexus GS
Сентябрь 08 15:06 2018

В последнее время автомобиль продавался в России только в «заряженной» версии GS F

Из-за низкого спроса поставки Lexus GS в Россию прекратились ещё летом 2016 года. С тех пор седан продавался у российских дилеров только в версии GS F, которая оснащалась атмосферным 5-литровым мотором мощностью 477 л.с. При цене в 6 445 000 рублей автомобиль также спросом не пользовался, пишет SpeedMe.

Lexus GS

Отметим, что ситуация с седаном одинакова для всех рынков, где Lexus GS продаётся. По слухам, вскоре на смену модели придёт нечто новое.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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