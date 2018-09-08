Россия попрощалась с седаном Lexus GS

В последнее время автомобиль продавался в России только в «заряженной» версии GS F

Из-за низкого спроса поставки Lexus GS в Россию прекратились ещё летом 2016 года. С тех пор седан продавался у российских дилеров только в версии GS F, которая оснащалась атмосферным 5-литровым мотором мощностью 477 л.с. При цене в 6 445 000 рублей автомобиль также спросом не пользовался, пишет SpeedMe.

Отметим, что ситуация с седаном одинакова для всех рынков, где Lexus GS продаётся. По слухам, вскоре на смену модели придёт нечто новое.