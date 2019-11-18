Jaguar Land Rover объявляет о старте продаж обновленного Jaguar XE в России

Компания Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте продаж Jaguar XE 2020 модельного года

Обновленный седан уже доступен в официальных дилерских центрах компании. Стартовая стоимость модели на российском рынке составляет 2 844 000 рублей.

Рекомендованные розничные цены с НДС на Jaguar XE 2020 модельного года в рублях:

Jaguar XE 2020 МГ Комплектация S от 2 844 000 Комплектация SE от 2 990 000 Комплектация R-Dynamic S от 3 007 000 Комплектация R-Dynamic SE от 3 154 000 Комплектация R-Dynamic HSE от 3 406 000

Обновленный XE представлен в версиях с задним или полным приводом и оснащается экологичными и эффективными бензиновыми и дизельными двигателями Ingenium. Для автомобиля доступны 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 249 л.с. и 300 л.с., а также эффективный дизельный Ingenium мощностью 180 л.с. и 430 Нм крутящего момента.

Уже в базовой комплектации модель оснащена 18-дюймовыми колесными дисками, кожаными сиденьями с электрорегулировкой, полностью светодиодными головными фарами и задними огнями с усовершенствованной графикой, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида и системой удержания полосы движения. Мультимедийная система Touch Pro Duo, доступная в качестве опции, гарантирует легкое интуитивное управление ключевыми функциями автомобиля, а интеллектуальная технология Smart Settings автоматически подбирает настройки сидений, климат-контроля и мультимедиа исходя из предпочтений водителя. Кроме того, обновленный XE стал первой моделью в своем сегменте, оснащенной зеркалом заднего вида ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран высокого разрешения, обеспечивая беспрепятственный обзор пространства за автомобилем.

Все версии XE оснащены пакетом холодного климата, который включает в себя обогрев лобового стекла, сидений, рулевого колеса, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением.

При покупке XE клиенты могут приобрести сервисный пакет, покрывающий все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). Сервисный пакет позволяет сократить расходы на техническое обслуживание до 50% и включает в себя все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания согласно регламенту завода-изготовителя, такие как замена моторного масла, фильтров, технических жидкостей, ремней, тормозных шлангов и свечей зажигания. В стоимость пакета включена стоимость работ и запасных частей. Также он может быть привязан к VIN-номеру и передан новому владельцу при продаже автомобиля. Стоимость сервисного пакета для бензиновых моделей составляет 90 000 рублей, для дизельных – 98 000 рублей.